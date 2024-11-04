Composizioni quantistiche e il futuro dell'AI nella musica

Lavoro con l'AI dalla fine del 1980. Nel 1994 ho presentato una tesi di dottorato alla University of Edinburgh sull'uso dell'AI per il sound design e la musica. Credo sia stata la prima tesi su questo argomento nel Regno Unito.

Dobbiamo però tenere presente che l'AI è software, e il software dell'AI ha bisogno di hardware per funzionare. Mi ha sempre affascinato il fatto che l'AI funzioni ancora su un tipo di computer descritto per la prima volta da John von Neumann negli anni '40, denominato "architettura di von Neumann". Questo è ciò che, negli ambienti del calcolo quantistico, la gente chiama "computer classici".

Fin dall'inizio della mia carriera, ho fatto ricerca su tipi alternativi di computer per sviluppare l'AI. La mia teoria preferita è che nuovi tipi di architetture di computing possano permettersi nuovi approcci all'AI.

Durante i miei studi di dottorato, mi sono sentito ispirato a studiare la cosiddetta "architettura Harvard", che evitava il collo di bottiglia della Von Neumann causato dal recupero dei dati e delle istruzioni dalla stessa memoria. Inoltre, ho avuto il privilegio di poter lavorare con computer paralleli con multiprocessori a memoria condivisa e distribuita presso l'Edinburgh Parallel Computing Centre [ora chiamato EPCC]. Nel 1995 ho composto un brano di musica elettronica intitolato "Olivine Trees" utilizzando un Cray T3D, il più grande supercomputer d’Europa del tempo.

Ovviamente, il quantum computing era sul mio radar da un po' di tempo. Ma all'inizio era tutto teorico e difficile da comprendere. Spesso sentivo che i fisici avevano un modo diverso di parlare dell'elaborazione delle informazioni rispetto agli informatici. E fino a tempi relativamente recenti non esistevano veri e propri quantum computer disponibili. Ho saputo di IBM® Quantum Experience [ora conosciuta come IBM® Quantum Platform] solo alla fine del 2016, che permetteva a chiunque avesse una connessione internet di accedere a un processore quantistico a 5 qubit. Così, all'inizio del 2017, ho iniziato a concentrarmi sulla ricerca sull'AI e sui sistemi procedurali di generazione musicale con quantum computing, e sulla composizione musicale con questi strumenti. Il resto è storia!