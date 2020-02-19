Perché l'edge computing necessita di una gestione autonoma

Con l'espansione dell'informatica, la scalabilità, la variabilità e la velocità di cambiamento degli ambienti edge rappresentano una sfida per la quale il software di gestione tradizionale non è stato progettato. Originariamente era stato progettato per topologie centralizzate con molti server (spesso standardizzati) in pochi data center o regioni cloud pubbliche, con cambiamenti poco frequenti nell'ambiente.

Ora, con l'edge, hai decine di migliaia di server e centinaia di migliaia di dispositivi edge molto più eterogenei, implementati in migliaia di località remote, con nuove sedi o dispositivi edge e server continuamente aggiunti. È quasi impossibile per un amministratore comprendere la topologia e le differenze rilevanti, cosa fondamentale quando si tenta di implementare nuove applicazioni all'edge.

"Per sviluppare una strategia edge di successo è necessario prendere in considerazione la complessità degli endpoint di gestione e riconoscere che la scalabilità e la variabilità sono radicalmente diverse rispetto alle tradizionali implementazioni on-premise o su cloud pubblico."

IDC White Paper, sponsored by IBM, “The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value,” gennaio 2020