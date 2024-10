Uno dei primi passi nel processo di pen test è decidere quale metodologia seguire.

Di seguito, esamineremo cinque dei più diffusi framework di test di penetrazione e le metodologie di pen test per guidare gli stakeholder e le organizzazioni ad adottare il metodo migliore per le esigenze specifiche e per garantire che copra tutte le aree richieste.

1. Open-Source Security Testing Methodology Manual

Il manuale OSSTMM (Open-Source Security Testing Methodology Manual) è uno degli standard più popolari di test di penetrazione. Questa metodologia è sottoposta a revisione paritaria per i test di sicurezza ed è stata creata dall'Institute for Security and Open Methodologies (ISECOM).

Il metodo si basa su un approccio scientifico al pen test con guide accessibili e adattabili per i tester. L'OSSTMM include nella sua metodologia funzioni principali, come un focus operativo, dei test di canale, metriche e analisi della fiducia.

L'OSSTMM fornisce un framework per i test di penetrazione della rete e la valutazione delle vulnerabilità per i professionisti dei pen test. Si tratta di un framework per i provider che mira a individuare e risolvere le vulnerabilità, come i dati sensibili e i problemi legati all'autenticazione.

2. Open Web Application Security Project

L'OWASP, l'abbreviazione di Open Web Application Security Project, è un'organizzazione open source dedicata alla sicurezza delle applicazioni web.

L'obiettivo dell'organizzazione senza scopo di lucro è rendere tutto il proprio materiale gratuito e facilmente accessibile a chiunque intenda migliorare la sicurezza delle proprie applicazioni web. OWASP ha la sua Top 10 (link esterno a ibm.com), ossia un report accurato che descrive i maggiori problemi e rischi per la sicurezza per le applicazioni web, come lo scripting tra siti, l'autenticazione non funzionante e la protezione da firewall. OWASP utilizza la Top 10 come base per la sua OWASP Testing Guide.

La guida è suddivisa in tre parti: framework di test OWASP per lo sviluppo di applicazioni web, metodologia di test di applicazioni web e reportistica. La metodologia dell'applicazione web può essere utilizzata separatamente o come parte integrante del framework di test web per i test di penetrazione delle applicazioni web, i test di penetrazione delle applicazioni mobili, i test di penetrazione delle API e i test di penetrazione dell'IoT.

3. Penetration Testing Execution Standard

Il PTES, o Penetration Testing Execution Standard, è un metodo completo di test di penetrazione.

PTES è stato progettato da un team di professionisti della sicurezza informatica ed è composto da sette sezioni principali che affrontano tutti gli aspetti del pen testing. Lo scopo del PTES è avere linee guida tecniche per definire quello che le organizzazioni possono aspettarsi da un test di penetrazione e guidarle lungo tutto il processo, a partire dalla fase di pre-coinvolgimento.

Il PTES mira a essere la base per i test di penetrazione e a fornire una metodologia standardizzata per i professionisti e le organizzazioni della sicurezza. La guida fornisce una serie di risorse, come le best practice in ogni fase del processo di test di penetrazione, dall'inizio alla fine. Alcune funzioni principali del PTES sono lo sfruttamento e il post sfruttamento. Lo sfruttamento si riferisce al processo di accesso a un sistema attraverso tecniche di penetrazione come l'ingegneria sociale e la violazione delle password. Il post sfruttamento si verifica quando i dati vengono estratti da un sistema compromesso e l'accesso viene mantenuto.

4. Information System Security Assessment Framework

L'Information System Security Assessment Framework (ISSAF) è un framework di pen testing supportato dall'Information Systems Security Group (OISSG).

Questa metodologia non è più mantenuta e probabilmente non è la migliore fonte per le informazioni più aggiornate. Tuttavia, uno dei suoi principali punti di forza è che collega le singole fasi del pen test con strumenti specifici ad esso dedicati. Questo tipo di format può costituire una buona base per la creazione di una metodologia personalizzata.

5. National Institute of Standards and Technology

Il NIST, l'abbreviazione di National Institute of Standards and Technology, è un framework di cybersecurity che fornisce una serie di standard per i test di penetrazione che il governo federale e le organizzazioni esterne devono seguire. Il NIST è un'agenzia all'interno del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e dovrebbe essere considerato lo standard minimo da tenere presente.

I test di penetrazione del NIST sono in linea con le linee guida inviate dal NIST. Per conformarsi a tali linee guida, le organizzazioni devono eseguire dei test di penetrazione seguendo una serie di linee guida predeterminate.