Le organizzazioni hanno bisogno di un approccio sistematico per costruire e mettere in funzione nuove applicazioni di AI in modo affidabile. Questo approccio deve tenere conto del ciclo di vita end-to-end della data science e dell'AI. Il ciclo di vita dell'AI consiste in una sequenza di livelli che riuniscono varie persone e best practice. (Vedi il report di O'Reilly Operationalizing AI per una visione generale.) Le fasi del ciclo di vita includono:

Ambito e piano

Raccolta e organizzazione

Creare e testare

Convalida e distribuzione

Monitora e gestisci

In uno scenario ideale, gli aspetti di un'AI affidabile dovrebbero essere affrontati in ciascuna di queste fasi e non solo alla fine. Abbiamo bisogno di guardrail adeguati in ogni fase, dalla definizione aziendale, all'esplorazione dei dati e alla costruzione dei modelli fino alla validazione, implementazione, monitoraggio e gestione continua. Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuna fase e a come vengono affrontati i vari aspetti dell'AI affidabile.

