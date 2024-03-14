Introduzione alle metriche client Kafka

Fetch-rate

fetch-size-avg

Il numero di richieste di recupero al secondo (fetch-rate) e il numero medio di byte recuperati per richiesta (fetch-size-avg) sono indicatori chiave delle prestazioni dei tuoi consumatori Kafka. Un tasso di recupero elevato potrebbe segnalare un'inefficienza, soprattutto su un numero ridotto di messaggi, in quanto significa che i dati ricevuti ogni volta sono insufficienti (forse assenti). fetch-rate e il fetch-size-avg sono influenzati da tre impostazioni: fetch.min.bytes, fetch.max.bytes e fetch.max.wait.ms. Regola queste impostazioni per ottenere la latenza complessiva desiderata, minimizzando al contempo il numero di richieste di fetch e potenzialmente il carico sulla CPU del broker. Monitorare e ottimizzare entrambe le metriche garantisce che tu stia elaborando i dati in modo efficiente per i workload attuali e futuri.

