IBM + Scuderia Ferrari perfezionano una nuova formula per il coinvolgimento dei fan

I tifosi sfegatati della Scuderia Ferrari sono una categoria speciale. Hanno "molta più passione ed emozioni", ha spiegato il team principal della scuderia Ferrari HP, Frédéric Vasseur, in una vivace conversazione con il Presidente e CEO di IBM, Arvind Krishna, presso IBM Think. Questa base di fan è cresciuta rapidamente, solo negli ultimi 3 anni è triplicata e anche la sua composizione è cambiata.



"Non si tratta più solo dei tifosi storici", ha detto Vasseur. Alcuni nuovi fan sono "più concentrati sul nome della fidanzata del pilota che sui tempi del giro". Man mano che i tipi e il numero complessivo di fan Ferrari si moltiplicano, capire cosa vogliono quei nuovi arrivati e soddisfare i tifosi e i proprietari delle Ferrari è sempre più importante.



I dati generati dalle Ferrari SF25 che corrono in pista sono alla base del nuovo centro delle corse e degli insight sulla corsa, permettendo a Ferrari di personalizzare l'esperienza per i fan, afferma Fred Baker, IBM Sports Lead. È la prima volta che la Scuderia Ferrari raccoglie una tale quantità di dati critici in un unico luogo e la prima volta che utilizza l'AI generativa per offrire ai fan funzioni completamente nuove come riepiloghi delle gare, statistiche storiche, insight post-gara, sondaggi interattivi, messaggi dei fan e highlights indimenticabili della gara.



Gli LLM su Watsonx trasformano i complessi dati di gara del team in narrazioni avvincenti che includono riflessioni dei piloti della scuderia Ferrari HP e del team principal. Le tecnologie su WatsonX creano anche visualizzazioni dinamiche che consentono ai fan di interagire e vedere i dati post-gara dei piloti e delle auto, tra cui telemetria, meteo, pista

condizioni, risultati delle sessioni, strategie per auto e pneumatici. Questi riepiloghi post-gara delle prestazioni del team Scuderia Ferrari HP sono ora disponibili per i fan a poche ore dal termine della gara.

