IBM + Scuderia Ferrari perfezionano una nuova formula per il coinvolgimento dei fan

Hai mai visto una macchina per l'elaborazione dei dati a iniezione di carburante che viaggia a 370 km/h? Le auto della Scuderia Ferrari Formula 1 generano oltre un milione di dati al secondo, grazie a sensori che tracciano calore, pressione, attrito e carburante. Nel mondo della Formula Uno, dove i millisecondi contano, IBM e Scuderia Ferrari HP collaborano per garantire che l'esperienza digitale dei tifosi sia pari alla velocità, passione e precisione dello sport. "Con l'AI stiamo creando un nuovo blueprint per il coinvolgimento digitale dei fan, che li avvicina ancora di più all'azione, che si tratti o meno del weekend di gara", afferma Jonathan Adashek, Senior VP of Marketing and Communications di IBM.
In tempo per il Gran Premio di Miami di quest'anno, Scuderia Ferrari, HP e IBM hanno lanciato una nuova fan app costruita in parte sulla piattaforma Watsonx di IBM. Utilizzando l'AI generativa, la piattaforma trasforma il torrente di dati dei circuiti e i dati provenienti da varie altre fonti in un'esperienza di app per dispositivi mobili personalizzata e interattiva per i 396 milioni di fan della Scuderia Ferrari HP in tutto il mondo, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
I tifosi sfegatati della Scuderia Ferrari sono una categoria speciale. Hanno "molta più passione ed emozioni", ha spiegato il team principal della scuderia Ferrari HP, Frédéric Vasseur, in una vivace conversazione con il Presidente e CEO di IBM, Arvind Krishna, presso IBM Think. Questa base di fan è cresciuta rapidamente, solo negli ultimi 3 anni è triplicata e anche la sua composizione è cambiata.
"Non si tratta più solo dei tifosi storici", ha detto Vasseur. Alcuni nuovi fan sono "più concentrati sul nome della fidanzata del pilota che sui tempi del giro". Man mano che i tipi e il numero complessivo di fan Ferrari si moltiplicano, capire cosa vogliono quei nuovi arrivati e soddisfare i tifosi e i proprietari delle Ferrari è sempre più importante.
I dati generati dalle Ferrari SF25 che corrono in pista sono alla base del nuovo centro delle corse e degli insight sulla corsa, permettendo a Ferrari di personalizzare l'esperienza per i fan, afferma Fred Baker, IBM Sports Lead. È la prima volta che la Scuderia Ferrari raccoglie una tale quantità di dati critici in un unico luogo e la prima volta che utilizza l'AI generativa per offrire ai fan funzioni completamente nuove come riepiloghi delle gare, statistiche storiche, insight post-gara, sondaggi interattivi, messaggi dei fan e highlights indimenticabili della gara.
Gli LLM su Watsonx trasformano i complessi dati di gara del team in narrazioni avvincenti che includono riflessioni dei piloti della scuderia Ferrari HP e del team principal. Le tecnologie su WatsonX creano anche visualizzazioni dinamiche che consentono ai fan di interagire e vedere i dati post-gara dei piloti e delle auto, tra cui telemetria, meteo, pista
condizioni, risultati delle sessioni, strategie per auto e pneumatici. Questi riepiloghi post-gara delle prestazioni del team Scuderia Ferrari HP sono ora disponibili per i fan a poche ore dal termine della gara.
Tutto ciò significa che "possiamo ottenere un coinvolgimento molto più significativo con i fan della Ferrari con questo contenuto più ricco e interattivo, reso possibile dalla nuova architettura su cui si basa, ovvero l'hybrid cloud", afferma Baker di IBM. L'app di Scuderia Ferrari HP è costruita su una piattaforma cloud scalabile e sicura, che centralizza i dati da più fonti e riunisce i servizi di partner come AWS e Adobe.
Sebbene l'app per i fan della Scuderia Ferrari fosse ricca di contenuti iconici sulla Ferrari, era generalmente statica, il che significa che i fan non potevano interagire. Grazie alla nuova app, i fan possono inviare messaggi direttamente al team Scuderia Ferrari HP per avere la possibilità di comparire nelle comunicazioni chiave del team, come i post sui social media e i blog del team. Grazie ai frequenti sondaggi, i fan possono interagire con altri fan votando su una serie di argomenti riguardanti la Scuderia Ferrari HP, tra cui qualifiche, prestazioni in gara e momenti storici e preferiti della squadra. Nel corso del 2025, Team Radio porterà una conversazione quasi in tempo reale tra i piloti e i loro direttori di gara ai milioni di fan durante la gara, condividendo momenti chiave tra i piloti e i box.
"Con la tecnologia AI all'avanguardia di IBM e il nostro impegno condiviso per l'innovazione e l'eccellenza, stiamo creando un'esperienza digitale degna del nome Ferrari", afferma Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari.
IBM ha lavorato a stretto contatto con Ferrari per trovare un equilibrio tra la progettazione di un'esperienza mobile che spinga i confini dell'innovazione e la fedeltà ai principi di design, alla voce unica e alla ricca storia della Ferrari.
"La bellezza dell'app doveva corrispondere al lusso del brand", ha spiegato il Senior Partner di IBM Shannon Miller nella conversazione keynote dell'evento Think, con il CEO di IBM Arvind Krishna. "La seconda cosa chiave che volevamo fare era fare arrivare i contenuti ai fan in modo più semplice e veloce".
In pratica, ciò significava che il modello linguistico di grandi dimensioni alla base della nuova app di Scuderia Ferrari HP doveva essere addestrato per allinearsi strettamente "al modo in cui la Ferrari parla di una gara", afferma Baker di IBM. Questo include l'ordine degli argomenti quando si parla di una gara e della strategia e, in modo cruciale, "assicurarci di lavorare entro i vincoli dell'ecosistema e impegnarci a non confrontare i piloti con altri team e i loro dati, oltre a non criticare né condividere considerazioni strategiche importanti".
Per finire, un aspetto forse ovvio ma critico, ovvero che l'LLM non poteva avere allucinazioni né sbagliare qualcosa. IBM non è certo nuova alla gestione di accuratezza, sicurezza e governance. "L'app è costruita con le stesse tecnologie di dati e analytics utilizzate dai clienti IBM in vari settori", afferma Adashek di IBM. Nei settori altamente regolamentati, come quello finanziario o sanitario, non esiste un margine di errore realmente accettabile, poiché sono sempre in gioco milioni di dollari o vite umane. In questo caso, il team ha utilizzato un importante stage-gate di tipo LLM-as-a-judge all'interno del componente watsonx.governance della soluzione, per testare tutti i contenuti generati rispetto al tono della struttura storica di Ferrari e ad altri guardrail concordati.
In futuro, i tifosi rimarranno al centro dell'attenzione, afferma Baker. Ci sono così tanti diversi personaggi all'interno di questa tifoseria in crescita. Con l'app di Scuderia Ferrari HP su Watsonx
"Possiamo, ad esempio, personalizzare facilmente il riassunto della gara per renderlo altamente tecnico, oppure scritto per un bambino, oppure con un tono più social. L'ulteriore interattività e la gamification dell'app sono altre aree da espandere, afferma Baker: "Ci saranno nuovi regolari sondaggi, in modo che i tifosi possano votare su dati, traguardi o previsioni interessanti".
Cosa pensano i piloti della Scuderia Ferrari, come Lewis Hamilton, della nuova app IBM per i fan? "Di livello superiore", ha detto Hamilton ai suoi 39,5 milioni di follower in una storia su Instagram.
