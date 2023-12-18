Nella versione più recente del suo "Cloud Hype Cycle", Gartner ha posizionato le operazioni di rete multi-cloud nel "picco delle aspettative gonfiate, pericolosamente vicino al 'minimo della delusione'". Sebbene ciò possa riflettere lo stato delle reti ibride e multicloud a livello aggregato, dietro la valutazione di Gartner si celano numerose sfumature.
La sfida è che ibrido e multicloud sono sia il presente che il futuro del networking. Si tratta di un settore che sembra generare aspettative esagerate, profonda delusione, illuminanti rivelazioni e una produttività sorprendente, tutto allo stesso tempo. Cerchiamo di capire più a fondo cosa significa.
La maggior parte delle applicazioni, dei servizi e dei flussi di contenuti vengono già forniti da più cloud e ambienti ibridi. Lo sappiamo perché IBM® NS1 è il fornitore DNS autorevole per molti di questi asset. I nostri set di dati interni mostrano che l'80% dei nostri clienti ospita il workload in più di un provider di cloud.
Tuttavia, avere più cloud a disposizione non è la stessa cosa che distribuire applicazioni, servizi e contenuti su più cloud.
Il traffico applicativo che scorre attraverso l'infrastruttura di IBM NS1 Connect mostra che i cloud sono quasi sempre utilizzati in modo isolato. Più cloud forniscono spesso applicazioni monouso in parallelo, ma il caso d'uso della distribuzione sincronizzata di applicazioni da più cloud contemporaneamente è raro.
Ad esempio, abbiamo trovato un grande cliente enterprise che utilizza nove cloud pubblici separati, dai "big three" (AWS, Azure e GCP) fino a fornitori più piccoli come Tencent e DigitalOcean. Non abbiamo trovato alcuna sovrapposizione tra i provider di cloud nei record DNS associati a quei cloud. Ogni record era indirizzato a una sola cloud.
I workload delle applicazioni stanno già utilizzando i vantaggi di ambienti cloud singoli o ibridi. Il prossimo passo sarà utilizzare i vantaggi di più ambienti (inclusi cloud, edge e infrastruttura on-premise) allo stesso tempo. Idealmente, ciò avverrà tramite uno strato di gestione astratto che utilizza le politiche per implementare decisioni di connettività tra gli ambienti. I benefici di un approccio distribuito alla connettività delle applicazioni sono chiari:
Il valore unico dei microservizi cloud può essere applicato a parti specifiche del workload senza dover ospitare l'intera applicazione in un unico posto, un approccio "best of breed" che migliora le funzionalità senza portare a un blocco da fornitore.
La latenza dei servizi cloud può variare di momento in momento e dipende da una serie di fattori, tra cui geografia, percorsi di routing e disponibilità dei servizi cloud. Un approccio multi-cloud consente alle aziende di selezionare l'ambiente con le migliori prestazioni per le proprie applicazioni in qualsiasi momento.
I costi di consegna delle applicazioni variano notevolmente tra i provider di cloud. In particolare, gli impegni di utilizzo di base possono avere un ruolo importante nel determinare il costo complessivo per portare un'applicazione sullo schermo dell'utente finale. Un approccio multi-cloud offre l'opzione meno costosa per ogni momento, riducendo il costo complessivo di consegna.
Quando si verificano tempi di inattività o interruzioni dei servizi (e sicuramente accadrà), gli amministratori di rete hanno bisogno della flessibilità necessaria per indirizzare il traffico delle applicazioni verso workload alternativi. Un vero framework di delivery multi-cloud garantisce che le applicazioni continuino a funzionare anche quando singoli cloud non sono disponibili.
NS1 ha da tempo riconosciuto il valore di fornire applicazioni, servizi e contenuti da diversi fornitori di infrastrutture back-end. Da anni aiutiamo i clienti a gestire più livelli infrastrutturali. Questi clienti hanno utilizzato le nostre innovative funzionalità di gestione del traffico per migliorare le metriche a cui tengono.
Sfruttando i dati di monitoraggio degli utenti reali (RUM) altamente granulari, abbiamo aiutato questi clienti a migliorare le prestazioni indirizzando il traffico verso i CDN e i cloud di distribuzione che offrono la latenza più bassa al miglior costo. Utilizzando i dati dei monitor di disponibilità di NS1, abbiamo indirizzato il traffico aggirando interruzioni e deprecazioni dei servizi per mantenere le applicazioni (e i ricavi) operativi.
Ora che NS1 fa parte di IBM, stiamo iniziando ad estendere il valore dimostrato del traffico DNS che guida più a fondo lo stack di rete. La gestione del traffico di NS1 individua la migliore connessione tra cloud e utenti finali. IBM® Hybrid Cloud Mesh ottimizza la connettività interna tra workload di applicazione basati su cloud. Insieme, le due soluzioni offrono applicazioni ottimizzate per prestazioni, costi e disponibilità in ogni punto di connessione.
Il mercato del software per operazioni di rete multi-cloud si sta evolvendo rapidamente. Un'orda di startup sta già convergendo su quella che promette di essere una grande serie di sfide per i clienti che definiscono il settore. Tuttavia, se si considera la portata della sfida che queste startup hanno scelto di affrontare, questa serie di sfide risulta sorprendentemente limitata.
Quasi tutte le soluzioni emergenti di rete multi-cloud sono focalizzate sull'ottimizzazione delle connessioni tra cloud per casi d'uso rivolti all'interno. Estendere quella connessione ottimizzata all'utente finale è quasi un'operazione secondaria, figuriamoci qualsiasi rete al di fuori di questi ecosistemi di fornitori. IBM adotta una visione più olistica. Collegando la rete di authoritative DNS di NS1 alla sua soluzione di connettività cloud ibrida, IBM offre una connettività ottimizzata end-to-end, indipendentemente dal caso d'uso del cliente.
Il valore di connessioni più rapide, costi di consegna di rete più bassi, migliore resilienza di rete e maggiore disponibilità non si limita a ciò che si trova all'interno del firewall. Si estende all'esperienza dell'utente finale attraverso applicazioni più performanti, sempre attive e più economiche da fornire. Questo, a sua volta, significa applicazioni che offrono una maggiore soddisfazione del cliente, una migliore customer retention e un ricavo per cliente più elevato.
Crediamo che ci sia un enorme valore che il cliente può sbloccare ottimizzando la connettività in ogni punto della catena di consegna delle applicazioni cloud ibride, dalle reti interne fino agli utenti finali. Resta sintonizzato mentre iniziamo a dare vita a questa visione.
