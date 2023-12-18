NS1 ha da tempo riconosciuto il valore di fornire applicazioni, servizi e contenuti da diversi fornitori di infrastrutture back-end. Da anni aiutiamo i clienti a gestire più livelli infrastrutturali. Questi clienti hanno utilizzato le nostre innovative funzionalità di gestione del traffico per migliorare le metriche a cui tengono.

Sfruttando i dati di monitoraggio degli utenti reali (RUM) altamente granulari, abbiamo aiutato questi clienti a migliorare le prestazioni indirizzando il traffico verso i CDN e i cloud di distribuzione che offrono la latenza più bassa al miglior costo. Utilizzando i dati dei monitor di disponibilità di NS1, abbiamo indirizzato il traffico aggirando interruzioni e deprecazioni dei servizi per mantenere le applicazioni (e i ricavi) operativi.

Ora che NS1 fa parte di IBM, stiamo iniziando ad estendere il valore dimostrato del traffico DNS che guida più a fondo lo stack di rete. La gestione del traffico di NS1 individua la migliore connessione tra cloud e utenti finali. IBM® Hybrid Cloud Mesh ottimizza la connettività interna tra workload di applicazione basati su cloud. Insieme, le due soluzioni offrono applicazioni ottimizzate per prestazioni, costi e disponibilità in ogni punto di connessione.