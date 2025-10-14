Individuare barriere e lacune



Una volta definiti gli obiettivi e ottenuto il supporto da parte della dirigenza, individua gli ostacoli alla creazione di una vera esperienza data-first. I silos spesso impediscono l'integrazione dei dati, la gestione dei dati e l'efficienza dei workflow. In effetti, l'81% dei leader IT afferma che i silos di dati stanno ostacolando gli sforzi di trasformazione digitale.2



Garantire un facile accesso ai dati



Gli utenti devono poter accedere senza problemi ai dati che producono ottimi risultati. Non dovrebbero preoccuparsi di dove sono presenti i dati o se sono governati e conformi.



Applicare il design thinking alla strategia dei dati



Un approccio basato sul design thinking aiuta a far emergere i punti critici dell’organizzazione, apportando valore strategico a molteplici casi d’uso, linee di business e team individuali. Aiuta a generare risoluzioni realizzabili attraverso un ciclo continuo di osservazione, riflessione e iterazione.

Valutare talenti e competenze



Assicurati che la tua organizzazione offra formazione continua per stare al passo con i progressi dell'AI e dell'IT. Un sondaggio IBM IBV ha rilevato che l'85% dei principali CDO sta ampliando la formazione, il 77% sta riqualificando il personale interno e il 70% sta acquisendo nuovi talenti per aumentare l'alfabetizzazione dei dati nelle loro organizzazioni.3



Dare priorità alla governance



Rimanere aggiornati sugli elementi dati critici e regolamentati è essenziale per far funzionare i propri sistemi senza errori di duplicazione, ricerche inaffidabili o violazioni della privacy. Considera chi possiede, gestisce e definisce le policy sui tuoi dati e se tale governance influisce su sicurezza, privacy o conformità. Assicurati che le parti interessate dispongano dei diritti necessari per il processo decisionale, di un framework di responsabilità e di risorse esterne per gestire i dati in modo efficace.

