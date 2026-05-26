IBM e Google Cloud accelerano la trasformazione dell'hybrid cloud e dell'AI attraverso l'innovazione open source per fornire soluzioni scalabili
La partnership tra IBM e Google Cloud è una collaborazione strategica che mira ad aiutare i clienti ad accelerare l'adozione dell'hybrid cloud aziendale, la trasformazione basata sull'AI e la modernizzazione dei workload critici.
Combiniamo le principali funzionalità di AI e i dati di Google Cloud con l'esperienza affidabile di IBM nell'hybrid cloud per fornire soluzioni sicure e flessibili. Questa partnership riunisce il meglio di IBM e di Google Cloud per aiutarti ad avere successo, ovunque ti trovi nel tuo percorso di cloud e AI.
Red Hat® è stata nominata Google Cloud Technology Partner of the Year (2025), un riconoscimento dell'innovazione e dell'impatto sul cliente basati su Red Hat Enterprise Linux on Google Cloud.
Una pratica globale certificata Google Cloud che offre risultati sicuri e scalabili di hybrid cloud, dati, AI e modernizzazione per aziende complesse.
Consegna comprovata nei settori più regolamentati del mondo, con IBM® Consulting come motore di esecuzione, che offre competenze, governance e scalabilità allineate al settore per trasformare trasformazioni complesse in risultati misurabili.
IBM e Google Cloud stanno scalando l'AI aziendale attraverso l'hybrid cloud, i dati e l'infrastructure-as-code, traducendo l'innovazione in risultati misurabili per i workload mission-critical.
Standardizza e automatizza l'infrastruttura su hybrid cloud e multi-cloud con Terraform basato su policy, accelerando il provisioning, migliorando la governance e riducendo la complessità operativa.
IBM watsonx.data è un data lakehouse ibrido, aperto per AI e analytics, progettato per supportare agenti AI e applicazioni affidabili utilizzando RAG ibridi e controlli di accesso a livello di sorgente. Progettato per ambienti ibridi, watsonx.data semplifica l'accesso ai dati tra le piattaforme con interoperabilità aperta, accesso unificato e ottimizzazione del workload. Grazie alla partnership di IBM con Google Cloud, le organizzazioni possono eseguire watsonx.data su Google Cloud per attivare dati affidabili per AI, massimizzando il valore della spesa cloud dedicata. Insieme, IBM e Google Cloud aiutano i clienti a semplificare i dati ibridi, ottimizzare le prestazioni e scalare l'AI con sicurezza.
Progettato per le aziende che operano su larga scala, IBM Vault offre sicurezza delle identità di livello aziendale, applicazione centralizzata delle policy e operazioni zero-trust in ambienti on-premise e cloud senza aggiungere complessità operativa.
Implementando IBM Vault on Google Cloud, le organizzazioni possono applicare la spesa dedicata alla tecnologia IBM tramite Google Cloud Marketplace, trasformando gli impegni cloud esistenti in valore immediato per la sicurezza. Il risultato: procurement, time to value e una base di sicurezza costante che supporta lo sviluppo di applicazioni, AI e workload regolamentati, massimizzando il ritorno sugli investimenti in cloud.
Insieme, IBM Consulting e Google permettono alle organizzazioni di passare dalla sperimentazione alla produzione con l'agentic AI. Grazie a Gemini e a Vertex AI di Google insieme ai workflow collaudati di IBM Consulting, alle funzionalità di integrazione e alla governance dell'AI responsabile, aiutiamo le aziende a implementare agenti AI che snelliscono le operazioni, migliorano il processo decisionale e promuovono una produttività duratura mantenendo fiducia, sicurezza e controllo
IBM Consulting e Google Cloud aiutano le organizzazioni a modernizzare le applicazioni e i database più critici, più velocemente e con maggiore sicurezza. Insieme, combiniamo una profonda esperienza industriale con capacità di scoperta, rifattorizzazione e migrazione guidate dall'AI, inclusa IBM Txture, per trasformare workload mission-critical in architetture sicure e cloud-native su Google Cloud. Il risultato: maggiore agilità e resilienza, maggiore produttività degli sviluppatori e sistemi fondamentali pronti a consumare e integrare l'AI su larga scala, sbloccando l'innovazione senza interruzioni.
IBM e Google offrono servizi di cybersecurity gestiti progettati per aiutare le organizzazioni a rimanere al passo con le minacce informatiche in evoluzione, semplificando le operazioni di sicurezza quotidiane. Combinando la threat intelligence e le funzionalità cloud basate sull'AI di Google con la profonda esperienza di IBM in materia di sicurezza e la leadership globale nei servizi gestiti, le organizzazioni ottengono un rilevamento e una risposta continui e proattivi alle minacce, senza l'onere di gestirle da sole. Questo servizio sposta le operazioni di sicurezza dal monitoraggio reattivo alla gestione intelligente e adattiva delle minacce, contribuendo a ridurre la complessità operativa, migliorare la resilienza e controllare i costi negli ambienti cloud. Basato su Google. Gestito da IBM.
Le partnership strategiche di IBM sono collaborazioni tra IBM e altre organizzazioni per sviluppare e fornire soluzioni innovative che aiutino i clienti a raggiungere i propri obiettivi aziendali. Queste partnership spesso comportano attività congiunte di sviluppo, marketing e vendita, e possono abbracciare vari settori e tecnologie. Lavorando insieme, IBM e i suoi partner possono unire le loro competenze, risorse e tecnologie per creare valore per i clienti e promuovere la crescita di entrambe le parti.
Le partnership strategiche di IBM possono aiutare i clienti fornendo accesso a tecnologie e servizi di consulenza all'avanguardia, migliorando l'esperienza del cliente e promuovendo la crescita del business. Lavorando insieme a IBM e ai suoi partner, i clienti possono trarre beneficio dall'esperienza, dalle risorse e dalle tecnologie combinate della partnership. Questa collaborazione può portare alla creazione di soluzioni innovative e personalizzate per le esigenze specifiche del cliente.
Inoltre, può aiutare il cliente a raggiungere gli obiettivi aziendali in modo più efficiente ed efficace. Inoltre, le partnership strategiche di IBM possono aiutare i clienti a rimanere all'avanguardia in termini di tecnologia e tendenze di settore, fornendo l'accesso alle ultime innovazioni e best practice.