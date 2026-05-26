Le partnership strategiche di IBM sono collaborazioni tra IBM e altre organizzazioni per sviluppare e fornire soluzioni innovative che aiutino i clienti a raggiungere i propri obiettivi aziendali. Queste partnership spesso comportano attività congiunte di sviluppo, marketing e vendita, e possono abbracciare vari settori e tecnologie. Lavorando insieme, IBM e i suoi partner possono unire le loro competenze, risorse e tecnologie per creare valore per i clienti e promuovere la crescita di entrambe le parti.