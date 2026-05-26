Collaborazione con Google Cloud per accelerare la modernizzazione dell'AI enterprise e dell'hybrid cloud

Partnership tra IBM e Google Cloud

IBM e Google Cloud accelerano la trasformazione dell'hybrid cloud e dell'AI attraverso l'innovazione open source per fornire soluzioni scalabili

Una partnership unica nel suo genere

La partnership tra IBM e Google Cloud è una collaborazione strategica che mira ad aiutare i clienti ad accelerare l'adozione dell'hybrid cloud aziendale, la trasformazione basata sull'AI e la modernizzazione dei workload critici.

Combiniamo le principali funzionalità di AI e i dati di Google Cloud con l'esperienza affidabile di IBM nell'hybrid cloud per fornire soluzioni sicure e flessibili. Questa partnership riunisce il meglio di IBM e di Google Cloud per aiutarti ad avere successo, ovunque ti trovi nel tuo percorso di cloud e AI.

Punti di forza della partnership

Red Hat e Google Cloud

Red Hat® è stata nominata Google Cloud Technology Partner of the Year (2025), un riconoscimento dell'innovazione e dell'impatto sul cliente basati su Red Hat Enterprise Linux on Google Cloud.

 Approfondimenti
Oltre 4.000 professionisti certificati Google Cloud

Una pratica globale certificata Google Cloud che offre risultati sicuri e scalabili di hybrid cloud, dati, AI e modernizzazione per aziende complesse.
Consegna comprovata in vari settori

Consegna comprovata nei settori più regolamentati del mondo, con IBM® Consulting come motore di esecuzione, che offre competenze, governance e scalabilità allineate al settore per trasformare trasformazioni complesse in risultati misurabili.
Oltre 100 impegni congiunti con i clienti

IBM e Google Cloud stanno scalando l'AI aziendale attraverso l'hybrid cloud, i dati e l'infrastructure-as-code, traducendo l'innovazione in risultati misurabili per i workload mission-critical.

 Approfondimenti

Valore congiunto

Terraform on Google Cloud

Standardizza e automatizza l'infrastruttura su hybrid cloud e multi-cloud con Terraform basato su policy, accelerando il provisioning, migliorando la governance e riducendo la complessità operativa.

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Rendering digitale di un blocco dall'Automation Tool Kit. Mostra un blocco simile a un'arena con quattro ingressi. Al centro ci sono dei quadrati organizzati. Ogni quadrato è un'app o API in uso, che creano connessioni che simboleggiano l'integrazione di sistema.

watsonx.data on Google Cloud

IBM watsonx.data è un data lakehouse ibrido, aperto per AI e analytics, progettato per supportare agenti AI e applicazioni affidabili utilizzando RAG ibridi e controlli di accesso a livello di sorgente. Progettato per ambienti ibridi, watsonx.data semplifica l'accesso ai dati tra le piattaforme con interoperabilità aperta, accesso unificato e ottimizzazione del workload. Grazie alla partnership di IBM con Google Cloud, le organizzazioni possono eseguire watsonx.data su Google Cloud per attivare dati affidabili per AI, massimizzando il valore della spesa cloud dedicata. Insieme, IBM e Google Cloud aiutano i clienti a semplificare i dati ibridi, ottimizzare le prestazioni e scalare l'AI con sicurezza.

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Illustrazione tecnica per rappresentare come scalare e accelerare al meglio l'impatto dell'AI tramite watsonx.data

Vault on Google Cloud

Progettato per le aziende che operano su larga scala, IBM Vault offre sicurezza delle identità di livello aziendale, applicazione centralizzata delle policy e operazioni zero-trust in ambienti on-premise e cloud senza aggiungere complessità operativa.
Implementando IBM Vault on Google Cloud, le organizzazioni possono applicare la spesa dedicata alla tecnologia IBM tramite Google Cloud Marketplace, trasformando gli impegni cloud esistenti in valore immediato per la sicurezza. Il risultato: procurement, time to value e una base di sicurezza costante che supporta lo sviluppo di applicazioni, AI e workload regolamentati, massimizzando il ritorno sugli investimenti in cloud.

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Illustrazione della sicurezza del cyber vault

Servizi per gli agenti AI

Insieme, IBM Consulting e Google permettono alle organizzazioni di passare dalla sperimentazione alla produzione con l'agentic AI. Grazie a Gemini e a Vertex AI di Google insieme ai workflow collaudati di IBM Consulting, alle funzionalità di integrazione e alla governance dell'AI responsabile, aiutiamo le aziende a implementare agenti AI che snelliscono le operazioni, migliorano il processo decisionale e promuovono una produttività duratura mantenendo fiducia, sicurezza e controllo 

Rappresentazione astratta di un agente AI, mostrato in vista isometrica, che funge da ponte tra due sistemi

Servizi di modernizzazione di applicazioni e database

IBM Consulting e Google Cloud aiutano le organizzazioni a modernizzare le applicazioni e i database più critici, più velocemente e con maggiore sicurezza. Insieme, combiniamo una profonda esperienza industriale con capacità di scoperta, rifattorizzazione e migrazione guidate dall'AI, inclusa IBM Txture, per trasformare workload mission-critical in architetture sicure e cloud-native su Google Cloud. Il risultato: maggiore agilità e resilienza, maggiore produttività degli sviluppatori e sistemi fondamentali pronti a consumare e integrare l'AI su larga scala, sbloccando l'innovazione senza interruzioni.

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Illustrazione con cloud collegati da linee

Modernizzare la gestione delle minacce informatiche e proteggere i cloud service

IBM e Google offrono servizi di cybersecurity gestiti progettati per aiutare le organizzazioni a rimanere al passo con le minacce informatiche in evoluzione, semplificando le operazioni di sicurezza quotidiane. Combinando la threat intelligence e le funzionalità cloud basate sull'AI di Google con la profonda esperienza di IBM in materia di sicurezza e la leadership globale nei servizi gestiti, le organizzazioni ottengono un rilevamento e una risposta continui e proattivi alle minacce, senza l'onere di gestirle da sole. Questo servizio sposta le operazioni di sicurezza dal monitoraggio reattivo alla gestione intelligente e adattiva delle minacce, contribuendo a ridurre la complessità operativa, migliorare la resilienza e controllare i costi negli ambienti cloud. Basato su Google. Gestito da IBM.

 

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Motivo di contorni circolari ripetuti con archi colorati e piccoli puntini in blu, viola e rosso su uno sfondo bianco.
Aereo Airbus
Il successo dei nostri clienti Chiusure finanziarie di fine mese più rapide del 40%: Airbus A220 si unisce a IBM per migrare workload critici sulla Google Cloud Platform (GCP) Leggi il case study Leggi il case study

IBM on Google Cloud Marketplace

IBM e Google Cloud offrono ai clienti la possibilità di ottenere un valore aggiunto dalla scelta di acquistare e implementare la tecnologia IBM su Google Cloud.

Con l'accesso a Google Cloud Marketplace e la possibilità di utilizzare la tua spesa impegnata nelle offerte IBM, ottieni più scelta, più valore e risultati più rapidi. IBM watsonx.data è ora disponibile su Google Cloud Marketplace, unificando e governando i dati aziendali in diversi ambienti per ridurre i costi dell'analytics e supportare l'AI su larga scala.
Un rendering digitale che interpreta la trasformazione attraverso forme e motivi geometrici della CATK Renders Collection.
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Prossimi passi

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Le partnership strategiche di IBM sono collaborazioni tra IBM e altre organizzazioni per sviluppare e fornire soluzioni innovative che aiutino i clienti a raggiungere i propri obiettivi aziendali. Queste partnership spesso comportano attività congiunte di sviluppo, marketing e vendita, e possono abbracciare vari settori e tecnologie. Lavorando insieme, IBM e i suoi partner possono unire le loro competenze, risorse e tecnologie per creare valore per i clienti e promuovere la crescita di entrambe le parti.

Le partnership strategiche di IBM possono aiutare i clienti fornendo accesso a tecnologie e servizi di consulenza all'avanguardia, migliorando l'esperienza del cliente e promuovendo la crescita del business. Lavorando insieme a IBM e ai suoi partner, i clienti possono trarre beneficio dall'esperienza, dalle risorse e dalle tecnologie combinate della partnership. Questa collaborazione può portare alla creazione di soluzioni innovative e personalizzate per le esigenze specifiche del cliente.

Inoltre, può aiutare il cliente a raggiungere gli obiettivi aziendali in modo più efficiente ed efficace. Inoltre, le partnership strategiche di IBM possono aiutare i clienti a rimanere all'avanguardia in termini di tecnologia e tendenze di settore, fornendo l'accesso alle ultime innovazioni e best practice.

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