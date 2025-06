Software e soluzioni per la valutazione delle vulnerabilità

Le minacce alla cybersecurity sono in continua evoluzione e le infrastrutture di dati sono altamente dinamiche, con modifiche ai privilegi, ai ruoli o alle configurazioni degli utenti e al rilascio regolare di nuove versioni o patch. Molte organizzazioni non dispongono della visibilità e del controllo centralizzati o di risorse qualificate all'interno della propria infrastruttura IT per esaminare le modifiche in modo sistematico e continuo per determinare se hanno introdotto lacune o vulnerabilità di sicurezza.

Le valutazioni periodiche aiutano le organizzazioni a superare queste lacune identificando e risolvendo i punti deboli dei loro sistemi operativi prima che possano essere sfruttati da soggetti malintenzionati.

Una valutazione delle vulnerabilità è un processo sistematico per identificare, classificare e dare priorità ai punti deboli nelle infrastrutture di dati, nella sicurezza delle applicazioni e nelle piattaforme. Guardium Vulnerability Assessment identifica i punti deboli che potrebbero essere sfruttati da soggetti malintenzionati, come gli hacker che utilizzano malware, per accedere ai dati sensibili e sfruttare le vulnerabilità della rete.

Come funziona una valutazione delle vulnerabilità?