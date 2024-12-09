OMS (Order Management System)

IBM OMS (Order Management System) è una suite di applicazioni intelligente e intuitiva in grado di crescere con le tue esigenze di business
Scopri il futuro delle soluzioni di gestione degli ordini
Inquadratura di profilo di un impiegato appoggiato ad una scrivania in un ufficio, che tiene gli occhiali in una mano mentre utilizza un tablet digitale
Commercio intelligente, scalabile e senza soluzione di continuità

Per supportare una crescita del business sostenibile, è necessaria una piattaforma di gestione degli ordini in grado di produrre specifici risultati di business, fornendo agli acquirenti esperienze di commercio moderne. Accresci la soddisfazione dei clienti e dei dipendenti fornendo dei tempi di consegna degli ordini affidabili e consentendo ai rappresentanti del servizio clienti di accedere allo storico completo degli ordini dei clienti, il tutto supportato da tecnologia all'avanguardia e da solide funzionalità di ricerca dei dati. IBM Order Management System è una soluzione di nuova generazione, progettata appositamente per la crescita e la libertà di scelta nell'implementazione.

La nostra soluzione è componibile e adattabile a qualsiasi modello di implementazione, provider di servizi cloud o modello di utilizzo della tecnologia. Inizia dai nostri componenti predefiniti oppure utilizza Order Hub, la nostra nuova interfaccia utente e il framework di gestione degli utenti, per personalizzare la tua interfaccia utente con un uso limitato o nullo di codice.
Vantaggi
Accelerazione del plug-and-play

Componibilità con applicazioni interne ed esterne per utilizzare il meglio dell'innovazione, ovunque esista, nell'azienda.
Innovazione e scalabilità rapide

Architettura di servizi di business con una libreria in continua espansione di servizi predefiniti e gestiti da partner, per creare nuove esperienze digitali e fisiche per il cliente.
Prestazioni leader di settore

Preparati a qualsiasi cosa riservi il domani, implementando ovunque, indipendentemente dal modello di provider di servizi cloud o di licenza. Riduci il TCO (total cost of ownership) supportando al contempo la crescita del tuo business con prestazioni, scalabilità e sicurezza ai vertici del settore.
Esperienza di interfaccia utente a uso limitato o nullo di codice

Supporta gli utenti di business con una soluzione completamente personalizzabile che consente a tutti gli utenti, inclusi gli utenti diversamente abili, di lavorare nel modo che preferiscono.
AI trasparente per promuovere azioni attendibili

L'AI apprende nel tempo con il feedback bidirezionale e fornisce trasparenza della logica e delle decisioni.
Implementa uno shopping sostenibile

Spiega l'impatto ambientale per favorire scelte più sostenibili da parte dei consumatori e raggiungere gli obiettivi ESG.

 
Prodotti
Addetta al magazzino che tiene in mano un tablet e ispeziona l'inventario
IBM Sterling Order Management
Offri l'ordine perfetto con una piattaforma di evasione degli ordini multicanale, completa, creata per la sostenibilità.
Dipendente che usa un tablet digitale in una fabbrica
IBM Sterling Intelligent Promising
Offri un'esperienza multicanale efficiente e senza soluzione di continuità, che migliori i tassi di conversione della vendita al dettaglio, riduca l'abbandono del carrello degli acquisti e promuova le vendite.
Persona in piedi fuori da un edificio urbano che tiene in mano uno smartphone e una carta di credito
IBM Sterling Configure, Price, Quote
Trasforma e automatizza la configurazione, i prezzi e i preventivi di prodotti e servizi complessi.
Risorse Il mercato della gestione degli ordini
In questo studio di ricerca EAP (Executive Advisory Program) di IHL, si individuano le tendenze e i fattori trainanti principali nel mercato del software per la gestione degli ordini. Scopri perché IBM Sterling OMS è leader nel mercato.
Cos'è la gestione degli ordini?
La tracciabilità degli ordini, dall'immissione all'evasione, e la gestione delle persone, dei processi e dei dati connessi all'ordine mano a mano che avanza lungo il proprio ciclo di vita.
Soluzioni correlate
Vista aerea di un'autostrada a più corsie in una zona rurale su cui viaggiano autoarticolati
Crea soluzioni di supply chain più intelligenti con AI e blockchain

Agisci con rapidità e sicurezza per ridurre le interruzioni e creare supply chain resilienti e sostenibili.

 Saperne di più
Germany, Hesse, Frankfurt, European Central Bank, detail of glass facade
IBM Blockchain

Abilita scambio di dati e automazione dei flussi di lavoro affidabili che superino gli attuali limiti con la DLT (distributed ledger technology) e la blockchain.

 Saperne di più
Fasi successive

Scopri quale configurazione di IBM OMS (Order Management System) è la scelta migliore per la tua azienda.

 Esplora la vetrina dei partner IBM