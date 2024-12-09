Per supportare una crescita del business sostenibile, è necessaria una piattaforma di gestione degli ordini in grado di produrre specifici risultati di business, fornendo agli acquirenti esperienze di commercio moderne. Accresci la soddisfazione dei clienti e dei dipendenti fornendo dei tempi di consegna degli ordini affidabili e consentendo ai rappresentanti del servizio clienti di accedere allo storico completo degli ordini dei clienti, il tutto supportato da tecnologia all'avanguardia e da solide funzionalità di ricerca dei dati. IBM Order Management System è una soluzione di nuova generazione, progettata appositamente per la crescita e la libertà di scelta nell'implementazione.

La nostra soluzione è componibile e adattabile a qualsiasi modello di implementazione, provider di servizi cloud o modello di utilizzo della tecnologia. Inizia dai nostri componenti predefiniti oppure utilizza Order Hub, la nostra nuova interfaccia utente e il framework di gestione degli utenti, per personalizzare la tua interfaccia utente con un uso limitato o nullo di codice.