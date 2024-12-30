Digital Assets Platform - IBM Hyper Protect

Un ambiente di hosting altamente sicuro per proteggere chiavi, applicazioni e dati privati
Ulteriori informazioni (528 KB)
Uomo che guarda il cellulare mentre un collega digita sulla tastiera
Cosa sono gli asset digitali e perché sono importanti?

L'adozione di asset digitali come le criptovalute, gli NFT (Non-Fungible Token), la blockchain e i registri distribuiti, gli smart contract e altri concetti e tecnologie nativi della blockchain sta accelerando rapidamente sia nell'ambito della vendita al dettaglio che in quello commerciale.

Man mano che gli asset digitali maturano, gli investitori istituzionali stanno smuovendo i mercati e le imprese finanziarie stanno tokenizzando delle classi di asset precedentemente illiquide, come le obbligazioni societarie, i beni immobili e i derivati.

Per partecipare a questo nuovo scenario finanziario e sbloccare la potenza trasformativa delle tecnologie basate su registri distribuiti, le aziende devono poter archiviare e trasferire gli asset digitali in modo sicuro e rapido e mantenere il  controllo delle loro chiavi di crittografia.

Per la custodia e gli scambi di asset digitali, i provider di emissione e le blockchain autorizzate che devono proteggere chiavi, applicazioni e dati privati, IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform è un ambiente di hosting sicuro che fornisce una sicurezza end-to-end.
Potenzia le funzionalità di elaborazione riservata

In ambienti on-premise oppure sul cloud, l'ambiente applicativo aperto di IBM è progettato per un'elaborazione affidabile.
Migliora la custodia degli asset digitali

IBM Cloud® Hyper Protect Services su LinuxONE consente di tenere le app e le chiavi private altamente al sicuro eppure accessibili.
Soddisfa i requisiti normativi

Gli specialisti di regolamentazione e rischio di custodia e criptovalute di IBM sono i leader del settore.
Tecnologia di chiavi private altamente sicure

Evita una perdita di asset non recuperabile dovuta ad attacchi informatici e incidenti.

Sviluppa una piattaforma sicura Basato su IBM Cloud Sviluppa sul cloud privato Crea una piattaforma di cloud ibrido
Uomo in piedi davanti a un laptop e a più monitor
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
Assumi un controllo esclusivo delle chiavi di crittografia in un sistema di gestione delle chiavi a singolo tenant con i moduli di sicurezza hardware.
Illustrazione di lavoratori che esaminano un grafico prodotto da più dispositivi
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
Ottieni la piena autorità sui server virtuali basati su Linux per i carichi di lavoro con dati sensibili o IP di business nel cloud.
Persona sorridente con in mano un tablet che parla a un collega che digita su un laptop
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
Esegui il provisioning, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio dei database, compresi MongoDB e PostgreSQL, in un ambiente a prova di manomissione al 100%.
Uomo che mette in ordine delle note adesive su un muro
IBM Operational Decision Manager
Scopri, acquisisci, analizza, automatizza e regolamenta le decisioni di business basate su regole, on premise o sul cloud.
Donna che mantiene un laptop su cui sta digitando in un corridoio stretto
IBM Secure Execution for Linux®
Isola i carichi di lavoro a livello granulare e su vasta scala e proteggili dalle minacce informatiche tramite un ambiente di esecuzione affidabile. (100 KB)
Illustrazione della relazione tra diversi dispositivi crittografati
IBM LinuxONE Emperor 4
Una piattaforma server estremamente sicura e scalabile che ti consente di ridurre i costi per l'energia e l'impronta di carbonio.

METACO potenzia la sicurezza e la scalabilità dei clienti con le tecnologie IBM

Questo provider svizzero di infrastruttura critica per la sicurezza aiuta le grandi banche a gestire gli asset digitali con Hyper Protect Services.
DIA utilizza Hyper Protect Services per portare l'elaborazione riservata agli "oracoli"

Questa piattaforma di informazioni finanziarie open-source svizzera utilizza Hyper Protect Services per contribuire ad abilitare la protezione e la privacy dell'infrastruttura dei dati.
R3 amplia le funzionalità blockchain con IBM LinuxONE

Questa impresa di software aziendale sta aiutando i clienti ad eseguire la scalabilità della tecnologia blockchain offrendo al tempo stesso livelli elevati di prestazioni, conformità e privacy dei dati.
Hex Trust promuove una rapida crescita del business con l'innovazione blockchain

Hex Trust, una piattaforma di custodia digitale, ha sviluppato la sua offerta Hex Safe su tecnologie IBM per ottenere la combinazione ideale tra sicurezza, prestazioni, stabilità e apertura.
CDG sceglie IBM Cloud Hyper Protect Services per proteggere la sua piattaforma di custodia.

CDG, un'azienda di prodotti e servizi per le infrastrutture finanziarie, apre il mondo degli asset digitali anche alle istituzioni più rigidamente regolamentate con la sua piattaforma Sentry.
Unbound Tech e IBM sbloccano liquidità e sicurezza per la gestione degli asset digitali

Unbound ha lavorato con le tecnologie IM per creare la soluzione The Unbound Crypto Asset Security Platform, offrendo vantaggi proficui per i provider di servizi di asset digitali.
IBM Hyper Protect Digital Assets Platform
Scopri in che modo la IBM Hyper Protect Digital Assets Platform fornisce ai clienti un solido ambiente per la gestione degli asset digitali.
Salvaguardia degli asset digitali
Scopri in che modo IBM Hyper Protect Virtual Servers offre una protezione olistica per garantire il controllo delle tue chiavi private.
Protezione e accelerazione delle piattaforme blockchain aziendali
Scopri in che modo una crittografia e una decrittografia più rapide rendono più pratico per le organizzazioni crittografare in modo pervasivo il 100% dei dati.
Serie Brunch and Learn
Rafforza la tua comprensione della sicurezza cloud, degli asset digitali, della blockchain e molto altro ancora con questa serie di presentazioni video.
Sviluppa un server di firma delle curve di Edwards
L'utilizzo di questo modello di codice ti mostra come sviluppare ed eseguire un'applicazione server di firma di esempio.
Introduzione

Sblocca il pieno potenziale delle tecnologie di blockchain e registro distribuito.

 Ulteriori informazioni (528 KB)