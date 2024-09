I progressi nelle tecniche di crittografia, sicurezza e distributed ledger stanno espandendo l'adozione della tecnologia blockchain oltre i pagamenti e la sperimentazione su piccola scala. I registri decentralizzati possono ora essere utilizzati per creare valute sovrane, stablecoin, titoli digitali e altri tipi di contratti tokenizzati. Per coloro che sono abbastanza coraggiosi da intraprendere questo percorso pionieristico, la posta in palio potrebbe valere migliaia di miliardi di dollari.

Ma, allora, cosa trattiene gli istituti finanziari da un'adozione più diffusa? Uno dei motivi è la mancanza di soluzioni di custodia degli asset digitali che garantiscano sia accessibilità che sicurezza, per di più offerte su scala aziendale. Hex Trust è nata proprio allo scopo di colmare questa lacuna nel mercato.

Rafal Czerniawski, Chief Technology Officer (CTO) di Hex Trust, spiega: "Esistono molti wallet blockchain in circolazione, ma pochi sono progettati per gestire le chiavi private su larga scala. Volevamo costruire una piattaforma che fosse facile da usare come qualsiasi altro sistema bancario, ma che offrisse anche la stessa sicurezza e la stessa resilienza di un sistema bancario".