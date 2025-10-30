Infrastruttura end-to-end altamente sicura con soluzioni per proteggere i tuoi asset, le transazioni e le chiavi private
La rapida adozione degli asset digitali, tra cui criptovalute, asset tokenizzati, NFT e applicazioni blockchain, sta rimodellando gli ecosistemi finanziari. Per essere leader in questa era, le aziende devono proteggere le chiavi crittografiche, i dati e le applicazioni in ambienti ibridi con un'infrastruttura affidabile e scalabile.
IBM fornisce un'infrastruttura sicura e scalabile per supportare la conservazione degli asset digitali, le piattaforme di scambio, l'emissione di token e le reti blockchain autorizzate. Questa base aiuta le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi, rafforzare la resilienza e creare una fiducia duratura in tutta l'economia digitale.
Isola i workload su larga scala in un ambiente di esecuzione affidabile che rafforza la protezione contro le minacce informatiche emergenti.
Abilita la comunicazione tra gli endpoint in modo sicuro senza una connessione diretta, migliorando quindi la sicurezza delle transazioni.
Soddisfa in modo sicuro le normative globali in evoluzione sugli asset digitali, per accelerare l'innovazione e la crescita del mercato.
Proteggi gli asset digitali e previeni perdite irrecuperabili dovute ad attacchi informatici o errori umani con una gestione delle chiavi sicura.
Mentre i settori adottano gli asset digitali, IBM fornisce soluzioni di sicurezza e conformità di livello aziendale che proteggono le chiavi crittografiche, consentono transazioni affidabili e supportano iniziative di tokenizzazione e valuta digitale. Queste soluzioni consentono alle organizzazioni di innovare in modo sicuro e affidabile.
Una piattaforma completa, creata per aiutare le istituzioni a gestire e scalare in modo sicuro le operazioni degli asset digitali.
Ottieni il pieno controllo sui server virtuali basati su Linux per i workload sensibili, garantendo la privacy dei dati e la fiducia operativa.
Abilita workflow di firma sicuri e senza interruzioni in ambienti completamente isolati e affidabili per la conservazione e approvazione degli asset digitali.
Ottieni una sicurezza aziendale, prestazioni e scalabilità senza pari per i workload Linux e open source attraverso l'hybrid cloud e l'AI.
Hex Trust ha costruito la sua piattaforma di conservazione degli asset digitali ("Hex Safe") su IBM LinuxONE e Hyper Protect Virtual Server per abbinare la flessibilità open source ala sicurezza di livello bancario. Il risultato: gestione delle chiavi private sicura su larga scala, innovazione rapida e forte vantaggio competitivo.