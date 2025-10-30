Digital Asset Platform

Infrastruttura end-to-end altamente sicura con soluzioni per proteggere i tuoi asset, le transazioni e le chiavi private

Sviluppatori che codificano su due schermi

Proteggere il futuro degli asset digitali

La rapida adozione degli asset digitali, tra cui criptovalute, asset tokenizzati, NFT e applicazioni blockchain, sta rimodellando gli ecosistemi finanziari. Per essere leader in questa era, le aziende devono proteggere le chiavi crittografiche, i dati e le applicazioni in ambienti ibridi con un'infrastruttura affidabile e scalabile.
Relatore su un palco che presenta un nuovo prodotto

Rafforzare la fiducia nell'economia digitale

IBM fornisce un'infrastruttura sicura e scalabile per supportare la conservazione degli asset digitali, le piattaforme di scambio, l'emissione di token e le reti blockchain autorizzate. Questa base aiuta le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi, rafforzare la resilienza e creare una fiducia duratura in tutta l'economia digitale.
Potenzia le funzionalità di confidential computing

Isola i workload su larga scala in un ambiente di esecuzione affidabile che rafforza la protezione contro le minacce informatiche emergenti.
Oltre la sicurezza fisicamente isolata

Abilita la comunicazione tra gli endpoint in modo sicuro senza una connessione diretta, migliorando quindi la sicurezza delle transazioni.
Conformità normativa sicura

Soddisfa in modo sicuro le normative globali in evoluzione sugli asset digitali, per accelerare l'innovazione e la crescita del mercato.
Protezione avanzata delle chiavi private

Proteggi gli asset digitali e previeni perdite irrecuperabili dovute ad attacchi informatici o errori umani con una gestione delle chiavi sicura.

Mentre i settori adottano gli asset digitali, IBM fornisce soluzioni di sicurezza e conformità di livello aziendale che proteggono le chiavi crittografiche, consentono transazioni affidabili e supportano iniziative di tokenizzazione e valuta digitale. Queste soluzioni consentono alle organizzazioni di innovare in modo sicuro e affidabile.
Primo piano della mano di una donna che effettua un pagamento con il suo smartphone in un negozio
IBM Digital Asset Haven

Una piattaforma completa, creata per aiutare le istituzioni a gestire e scalare in modo sicuro le operazioni degli asset digitali.
Due ingegneri IBM nella struttura di test IBM z17
IBM Hyper Protect Virtual Servers

Ottieni il pieno controllo sui server virtuali basati su Linux per i workload sensibili, garantendo la privacy dei dati e la fiducia operativa.
Ingegneri e tecnici informatici che discutono di un problema tecnico nella sala server con effetto visivo della connessione dati
IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

Abilita workflow di firma sicuri e senza interruzioni in ambienti completamente isolati e affidabili per la conservazione e approvazione degli asset digitali.
Pannello IBM LinuxONE 5 in fase di unpacking
IBM LinuxONE 5

Ottieni una sicurezza aziendale, prestazioni e scalabilità senza pari per i workload Linux e open source attraverso l'hybrid cloud e l'AI.
Responsabile del design industriale con il badge del nuovo sistema IBM z17
Linux on IBM Z

Una piattaforma aziendale scalabile e sicura che unisce la flessibilità di Linux alle prestazioni e alla sostenibilità dei mainframe IBM.

Susan M Eickhoff, Director, IBM Z Processor Development, ispeziona un sistema LinuxONE 5
Garantire la conservazione degli asset digitali su scala aziendale

Hex Trust ha costruito la sua piattaforma di conservazione degli asset digitali ("Hex Safe") su IBM LinuxONE e Hyper Protect Virtual Server per abbinare la flessibilità open source ala sicurezza di livello bancario. Il risultato: gestione delle chiavi private sicura su larga scala, innovazione rapida e forte vantaggio competitivo.

 Leggi il case study di Hex Trust
