IBM Digital Asset Haven

IBM Asset digitale Haven è la dorsale operativa per le istituzioni finanziarie e le imprese regolamentate che entrano nell'economia degli asset digitali. Fornisce una piattaforma unificata per la gestione sicura dei portafogli e l'orchestrazione delle transazioni, interagendo in modo efficiente con più blockchain pubbliche e private.

La sua governance programmabile basata su policy e l'insieme diversificato di interfacce di facile utilizzo per gli sviluppatori consentono un'integrazione efficiente nei sistemi bancari esistenti e permettono agli istituti di adattare in modo flessibile i workflow ai controlli e processi interni.