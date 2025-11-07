La base sicura e scalabile per il tuo business di asset digitali
IBM Asset digitale Haven è la dorsale operativa per le istituzioni finanziarie e le imprese regolamentate che entrano nell'economia degli asset digitali. Fornisce una piattaforma unificata per la gestione sicura dei portafogli e l'orchestrazione delle transazioni, interagendo in modo efficiente con più blockchain pubbliche e private.
La sua governance programmabile basata su policy e l'insieme diversificato di interfacce di facile utilizzo per gli sviluppatori consentono un'integrazione efficiente nei sistemi bancari esistenti e permettono agli istituti di adattare in modo flessibile i workflow ai controlli e processi interni.
Avvia, gestisci e scala i tuoi asset digitali su un'unica base integrata.
Proteggi gli asset digitali combinando IBM MPC, HSM e Confidential Computing, tutti allineati alle normative globali.
Progettato per accelerare l'implementazione con servizi pre-integrati per la verifica delle identità, la prevenzione dei reati finanziari, la generazione di rendimento e molto altro.
Scopri la piattaforma IBM Digital Asset Haven e le sue funzionalità in questo video introduttivo.
Scopri come creare il tuo primo wallet digitale.
Scopri come creare un alias leggibile dall'uomo che si risolve in più indirizzi blockchain.
Scopri come simulare una transazione che utilizza un alias leggibile dall'uomo.
Integra i servizi di asset digitali nei canali di online banking esistenti, consentendo ai clienti istituzionali e retail di conservare e negoziare in modo sicuro gli asset digitali controllati dalla banca.
Supporta i pagamenti transfrontalieri quasi in tempo reale con pagamenti in stablecoin, raggiungendo la finalità T+0 su qualsiasi blockchain supportata.
Proteggi le riserve strategiche, gli asset garantiti dallo Stato o l'infrastruttura di valuta digitale della banca centrale con operazioni di custodia e tesoreria digitale completamente isolate e protette in modo olistico.
Integra le funzionalità di "acquisto, vendita e mantenimento" degli asset digitali direttamente nella tua piattaforma, per offrire i servizi di asset digitali sotto forma di modulo premium a pagamento ai tuoi clienti di servizi finanziari.
Scopri come IBM Digital Assets Haven conserva gli asset digitali di livello bancario per i settori altamente regolamentati.