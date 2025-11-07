IBM Digital Asset Haven

La base sicura e scalabile per il tuo business di asset digitali

Schermate sovrapposte della dashboard del prodotto

Supportare le operazioni degli asset digitali regolamentati

IBM Asset digitale Haven è la dorsale operativa per le istituzioni finanziarie e le imprese regolamentate che entrano nell'economia degli asset digitali. Fornisce una piattaforma unificata per la gestione sicura dei portafogli e l'orchestrazione delle transazioni, interagendo in modo efficiente con più blockchain pubbliche e private.

La sua governance programmabile basata su policy e l'insieme diversificato di interfacce di facile utilizzo per gli sviluppatori consentono un'integrazione efficiente nei sistemi bancari esistenti e permettono agli istituti di adattare in modo flessibile i workflow ai controlli e processi interni. 
Piattaforma unificata per il controllo completo degli asset digitali

Avvia, gestisci e scala i tuoi asset digitali su un'unica base integrata.
Sicurezza e conformità fin dalla progettazione

Proteggi gli asset digitali combinando IBM MPC, HSM e Confidential Computing, tutti allineati alle normative globali. 
Riduci il tempo di commercializzazione

Progettato per accelerare l'implementazione con servizi pre-integrati per la verifica delle identità, la prevenzione dei reati finanziari, la generazione di rendimento e molto altro.

Funzionalità principali

Uomo d'affari che lavora con fogli di calcolo finanziari su un laptop
Wallets-as-a-Service

Crea e integra i wallet degli asset digitali per supportare il trading multichain, la creazione automatizzata di indirizzi per depositi semplici, le notifiche di trasferimento in tempo reale, il monitoraggio del saldo e il movimento efficiente dei fondi attraverso controlli di conformità integrati e provider di liquidità.
Lavoratore al computer con report di analytics sullo schermo in ufficio
Gestione della transazione

Orchestra e automatizza le transazioni on-chain con il controllo completo delle policy, intelligenza di routing e visibilità completa del ciclo di vita. Formatta e trasmetti le transazioni su più blockchain con riprove, code e ripristino automatico dai guasti. Supporta i dati delle regole di viaggio, l'ottimizzazione delle commissioni, i flussi di transazioni condizionali e molto altro, il tutto tramite un'unica API.
Centro operativo con render AI delle prestazioni del mercato globale
Governance e diritti programmabili

Definisci, gestisci e applica ruoli utente granulari, autorizzazioni, controlli degli accessi, policy delle transazioni e convalide dell'ultimo miglio su più blockchain. Garantisci la piena conformità e sicurezza in tutte le operazioni di asset digitali. 
Primo piano di una persona che utilizza il portachiavi RFID per un sistema di controllo accessi sicuro
Architettura di gestione delle chiavi di nuova generazione

Gestisci le chiavi tramite una combinazione di IBM multiparty computation (MPC) e moduli di sicurezza hardware (HSM). Utilizza l'IBM Offline Signing Orchestrator (OSO) per transazioni di cold storage sicure, conformi e basate su timer. Realizzato con garanzia tecnica completa e protezione a più livelli per proteggere le operazioni degli asset digitali in modo olistico. 
Primo piano di uno specialista IT che usa un laptop in un data center
Integrazione ottimale in tutto l'ecosistema

Usufruisci di un ampio set di funzionalità di terze parti pre-integrate che possono essere attivate immediatamente, con ulteriori integrazioni facilmente implementabili tramite API REST, SDK e strumenti di facile utilizzo per gli sviluppatori. Integra in modo efficiente i sistemi di core banking, le piattaforme di gestione patrimoniale e le soluzioni di pagamento esistenti.
Uomo d'affari che lavora con fogli di calcolo finanziari su un laptop
Wallets-as-a-Service

Crea e integra i wallet degli asset digitali per supportare il trading multichain, la creazione automatizzata di indirizzi per depositi semplici, le notifiche di trasferimento in tempo reale, il monitoraggio del saldo e il movimento efficiente dei fondi attraverso controlli di conformità integrati e provider di liquidità.
Lavoratore al computer con report di analytics sullo schermo in ufficio
Gestione della transazione

Orchestra e automatizza le transazioni on-chain con il controllo completo delle policy, intelligenza di routing e visibilità completa del ciclo di vita. Formatta e trasmetti le transazioni su più blockchain con riprove, code e ripristino automatico dai guasti. Supporta i dati delle regole di viaggio, l'ottimizzazione delle commissioni, i flussi di transazioni condizionali e molto altro, il tutto tramite un'unica API.
Centro operativo con render AI delle prestazioni del mercato globale
Governance e diritti programmabili

Definisci, gestisci e applica ruoli utente granulari, autorizzazioni, controlli degli accessi, policy delle transazioni e convalide dell'ultimo miglio su più blockchain. Garantisci la piena conformità e sicurezza in tutte le operazioni di asset digitali. 
Primo piano di una persona che utilizza il portachiavi RFID per un sistema di controllo accessi sicuro
Architettura di gestione delle chiavi di nuova generazione

Gestisci le chiavi tramite una combinazione di IBM multiparty computation (MPC) e moduli di sicurezza hardware (HSM). Utilizza l'IBM Offline Signing Orchestrator (OSO) per transazioni di cold storage sicure, conformi e basate su timer. Realizzato con garanzia tecnica completa e protezione a più livelli per proteggere le operazioni degli asset digitali in modo olistico. 
Primo piano di uno specialista IT che usa un laptop in un data center
Integrazione ottimale in tutto l'ecosistema

Usufruisci di un ampio set di funzionalità di terze parti pre-integrate che possono essere attivate immediatamente, con ulteriori integrazioni facilmente implementabili tramite API REST, SDK e strumenti di facile utilizzo per gli sviluppatori. Integra in modo efficiente i sistemi di core banking, le piattaforme di gestione patrimoniale e le soluzioni di pagamento esistenti.

Esplora la piattaforma

Interfaccia minimalista della dashboard di IBM Digital Asset Haven in una tavolozza di colori blu e bianco, progettata per la navigazione dell'utente con opzioni che includono la creazione di un wallet, l'invito degli utenti e la codifica con l'SDK

Scopri la piattaforma IBM Digital Asset Haven e le sue funzionalità in questo video introduttivo.
Interfaccia minimalista del wallet IBM con menu a discesa che mostra la configurazione "Nuovo wallet" con varie reti blockchain in tema scuro ed etichette di testo chiare per la navigazione

Scopri come creare il tuo primo wallet digitale.
Interfaccia minimalista del wallet IBM che mostra la creazione di alias del wallet con il pulsante "Crea" visibile in basso a destra, inclusi i campi per il nome dell'alias, la descrizione e l'indirizzo del wallet per più reti

Scopri come creare un alias leggibile dall'uomo che si risolve in più indirizzi blockchain.
Interfaccia della blockchain IBM che mostra il testo "Testnet", "New Transfer", "SpecETH" e valori numerici come "1" e "0", con una nuova finestra di trasferimento che include i campi per l'indirizzo del destinatario, l'importo in SpecETH e la conferma del trasferimento

Scopri come simulare una transazione che utilizza un alias leggibile dall'uomo.

Casi d'uso

Vista ravvicinata di un edificio storico di una banca, dettagli architettonici ornati e la parola "BANK" ben visibile in lettere dorate
Istituzioni finanziarie

Integra i servizi di asset digitali nei canali di online banking esistenti, consentendo ai clienti istituzionali e retail di conservare e negoziare in modo sicuro gli asset digitali controllati dalla banca. 
Foto ravvicinata di un cliente che paga utilizzando la tecnologia di pagamento contactless tramite smartphone NFC in un negozio al dettaglio
Fornitori di servizi di pagamento

Supporta i pagamenti transfrontalieri quasi in tempo reale con pagamenti in stablecoin, raggiungendo la finalità T+0 su qualsiasi blockchain supportata. 
Primo piano di colonne classiche con gradini
Istituzioni governative

Proteggi le riserve strategiche, gli asset garantiti dallo Stato o l'infrastruttura di valuta digitale della banca centrale con operazioni di custodia e tesoreria digitale completamente isolate e protette in modo olistico.
Fotografia degli anni '90 della lobby di una banca che mostra due donne che effettuano transazioni cartacee con due cassieri, e un terzo uomo che utilizza uno sportello automatico integrato nello sportello accanto alle postazioni con un addetto umano, mentre un altro uomo utilizza un bancomat incorporato in un muro sullo sfondo, accanto a un impiegato di banca che guarda lo schermo di un computer e parla con un cliente
Fornitori di servizi bancari di base

Integra le funzionalità di "acquisto, vendita e mantenimento" degli asset digitali direttamente nella tua piattaforma, per offrire i servizi di asset digitali sotto forma di modulo premium a pagamento ai tuoi clienti di servizi finanziari. 

Prodotti correlati

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator (OSO)
Consente la gestione e la firma sicure degli asset in ambienti air-gapped o cold-storage.
IBM Hyper Protect Virtual Servers (HPVS)
Offre il confidential computing per workload sensibili su sistemi IBM Z e LinuxONE.
IBM LinuxONE
Fornisce una piattaforma Linux resiliente e di livello aziendale, ottimizzata per gli ambienti hybrid cloud.
Linux su IBM Z
Combina l'apertura di Linux con l'affidabilità di IBM Z per un'elaborazione aziendale sicura e ad alte prestazioni.
Fasi successive

Scopri come IBM Digital Assets Haven conserva gli asset digitali di livello bancario per i settori altamente regolamentati. 

 Esplora tutte le soluzioni Digital Asset
Continua a esplorare Documentazione del prodotto Supporto Community Supporto e servizi per il ciclo di vita