1. In che modo un cliente potrà effettuare un ordine per i prodotti idonei alla licenza di sottocapacità?

Nell'aprile 2009 IBM ha eliminato la serie separata di numeri di parte delle sottocapacità; i clienti devono solo accettare e rispettare i termini delle sezioni sulle sottocapacità del contratto Passport Advantage ed effettuare ordini utilizzando (o utilizzare i diritti di licenza esistenti) che sono i normali numeri di parte basati su core. Nella maggior parte dei casi, sarà necessario ordinare anche l'ILMT.

2. Un cliente deve ancora accettare i termini di licenza di sottocapacità prima di ordinare le licenze per l'implementazione delle sottocapacità?

Dal 18 luglio 2011, i termini di sottocapacità sono stati inclusi nel contratto di base IBM Passport Advantage. I clienti possono trovare i termini correlati nella sezione Capacità completa e Requisiti di virtualizzazione.

3. IBM dispone di numeri di parte Passport Advantage univoci? In tal caso, si applicano anche ai P/N di rinnovo e ripristino S&S?

Da aprile 2009 i prodotti a sottocapacità non hanno più numeri di parte univoci. Gli stessi numeri di parte originali basati su PVU/VPC/RVU possono essere utilizzati sia per implementazioni a piena capacità che a sottocapacità. IBM ha ritirato i numeri di parte univoci di sottocapacità che esistevano in precedenza.

4. Dove posso trovare le FAQ specifiche sulle unità di valore del processore?

Vai alle Domande frequenti sulle unità di valore del processore>

5. Come fa un cliente a ottenere l'IBM License Metric Tool?

Anche se ILMT è un'offerta di prodotti gratuita, è comunque necessario effettuare un ordine per stabilire un registro dei diritti IBM per la licenza, l'abbonamento al software e la copertura tecnica* (S&S). Questo perché ILMT riceve lo stesso livello di supporto tecnico* offerto per il resto del portfolio di prodotti Passport Advantage, a differenza di altri strumenti e utility gratuiti offerti "così come sono", con supporto tecnico limitato o nullo. Per ulteriori indicazioni e istruzioni sull'ordine di ILMT, consulta IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926 KB)

6. Perché un cliente deve ordinare l'ILMT? Perché non può semplicemente scaricarlo?

La maggior parte dei semplici prodotti di download fornisce poco supporto tecnico*, ma viene fornito "così com'è". IBM fornisce lo stesso supporto per l'ILMT che diamo per i nostri altri middleware mission-critical. Quindi, anche se ILMT è un'offerta di prodotto gratuita, deve comunque essere effettuato un ordine per stabilire un record di autorizzazione IBM per la licenza, oltre a abbonamenti software e copertura di supporto tecnico* (S&S). Per ulteriori indicazioni e istruzioni sull'ordine di ILMT, consulta IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926 KB).

7. Qual è il numero di parte utilizzato per ordinare l'ILMT?

L'ordine iniziale per l'ILMT dovrebbe utilizzare il codice P/N D561HLL. Per mantenere un record di idoneità, S&S deve essere rinnovato annualmente utilizzando il codice P/N E027NLL. Per ulteriori indicazioni e istruzioni sull'ordine di ILMT, consulta IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926 KB)



8. Perché devo rinnovare l'abbonamento e il supporto software per un prodotto gratuito?

Il rinnovo S&S tramite P/N E027NLL è facoltativo ed richiesto solo se il cliente ha diritto a ricevere aggiornamenti/upgrade del prodotto e supporto tecnico*. Nota però che mantenere ILMT aggiornato è un requisito dei termini dell'offerta di sottocapacità, quindi il rinnovo S&S sarebbe un requisito per qualsiasi cliente obbligato a utilizzare l'ILMT.

9. Ho diritto all'IBM License Metric Tool tramite il numero di parte D561HLL ma non riesco più a scaricare il codice più recente. Perché?

Potrebbe essere scaduto il periodo di copertura per l'abbonamento e il supporto software per la tua licenza. Avresti dovuto ricevere una notifica di 60-90 giorni prima della scadenza della copertura originale di 12 mesi di D561HLL. Accedi a PA Online per vedere se il periodo di copertura S&S per D561HLL è scaduto. In tal caso, sarà necessario ordinare E027NLL (Rinnovo) o D561ILL (Ripristino), a seconda di quanto tempo è trascorso dalla scadenza della copertura S&S. Entrambi questi numeri di parte sono gratuiti. Perché è necessario? Fai riferimento alla domanda n. 8.

10. Perché, come cliente, devo emettere un ordine di acquisto a zero dollari per ottenere l'ILMT?

I clienti possono evitare di emettere un ordine di acquisto a zero dollari chiedendo al loro contatto del sito PA/PAE di effettuare un ordine tramite PA Online. Per informazioni su PA Online e sulla gestione delle informazioni di contatto del sito, consulta IBM Passport Advantage Online per i clienti. Per ulteriori indicazioni e istruzioni sull'ordine di ILMT, consulta IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926 KB)

11. Come viene concesso in licenza IBM Metric Tool?

ILMT è concesso in licenza "per sede", ovvero un cliente può distribuire un numero illimitato di copie dell'IBM License Metric Tool, solo su macchine di proprietà o in leasing, situate in un unico sito fisico, inclusi il campus circostante e gli uffici satelliti, indipendentemente dall'ambiente server monitorato.

12. Ci sono costi aggiuntivi associati alle acquisizioni di licenze che utilizzano la sottocapacità?

No, IBM non addebita al cliente alcun costo aggiuntivo per l'acquisizione di termini di sottocapacità per i prodotti idonei. Anche se IBM fornisce l'ILMT ai clienti gratuitamente, essi sono responsabili dell'infrastruttura sottostante (server, rete, ecc.) e delle risorse per implementarla e gestirla. La maggior parte dei clienti in grado di implementare tecnologie server virtualizzate complesse come PowerVM e VMware avrà la capacità di implementare l'ILMT.

13. Qualsiasi fornitore di servizi può acquisire l'ILMT, anche se questo avviene a supporto di un utente finale che conserva le licenze basate su PVU?

Sì, in una situazione in cui un cliente utente finale deve distribuire l'ILMT per gestire i suoi PVU/VPC/RVU distribuiti in modalità di sottocapacità, il provider di servizi può ordinare l'ILMT per installare il codice agente ILMT sul server in hosting, che poi comunicherà con il server ILMT dell'utente finale. Tuttavia, il provider del servizio deve essere un cliente attivo di Passport Advantage o Passport Advantage Express per effettuare l'ordine ILMT. Per ulteriori indicazioni e istruzioni sull'ordine dell'ILMT, consulta: IBM License Metric Tool PA Online Ordering. ( PDF, 926 KB)



14. È disponibile la licenza per sottocapacità sia per i clienti Passport Advantage che per quelli Passport Advantage Express?

Sì.