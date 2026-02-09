1. IBM License Metric Tool è obbligatorio per le licenze per capacità ridotta?

Sì, ILMT (o qualsiasi strumento verificato approvato) è un requisito obbligatorio. Per maggiori informazioni sugli strumenti approvati, visita la pagina informativa ILMT della capacità ridotta.

Flexera One IT Asset Management e l'offerta di IBM, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, possono essere usati al posto di ILMT. L'eccezione indicata si trova nella pagina informativa ILMT sulla capacità ridotta. Per qualsiasi ambiente non supportato da Flexera One IT Asset Management, i clienti IBM Software dovranno configurare un'istanza ILMT dedicata collegata all'ambiente o scegliere il conteggio della capacità totale (senza sfruttare i risparmi della capacità parziale) per questo ambiente. Consulta la pagina informativa su ILMT della capacità parziale per gli ambienti supportati da Flexera One IT Asset Management.

2. Ho già uno strumento che fornisce le stesse informazioni dello strumento IBM, IBM insisterebbe comunque perché io usi IBM License Metric Tool?

Sì. Sebbene esistano numerosi strumenti in grado di determinare l'inventario software e forse anche il tipo di core del processore disponibile per un server fisico o una partizione (fisica o virtuale), ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management e Flexera One IT Asset Management sono gli unici strumenti in grado di monitorare continuamente ambienti server virtualizzati per misurare la capacità massima (picco) disponibile per il software IBM - e segnalare tali requisiti.



3. Per un cliente che ha diritto a un'eccezione IBM License Metric Tool e sta eseguendo un tracciamento/reportistica manuale, quali strumenti può usare per integrare i compiti manuali?

Per coloro che hanno usato le eccezioni di reporting prima del 1° maggio 2023: le eccezioni annunciate per il requisito ILMT, il requisito di conteggio/reporting manuale può essere integrato da strumenti alternativi, purché aiutino a misurare con precisione la capacità massima del core della PVU per prodotto software. Sul marketplace esistono diversi prodotti in grado di eseguire semplici scansioni dell'inventario software e ancora meno soluzioni che determinano il tipo di core del processore sul server hardware (un requisito per stabilire il numero di autorizzazioni da concedere) (un requisito per stabilire il numero di PVU da concedere). Ma, a differenza dell'ILMT, questi strumenti non sono in grado di fornire un monitoraggio costante delle variazioni della capacità del core del processore di una partizione virtualizzata, per acquisire la massima capacità (picco) disponibile per il software basato su core IBM.

Anche ILMT può essere usato in ambienti di tecnologia di virtualizzazione non supportati ma idonei per aiutare ad acquisire le informazioni di base del core del processore hardware e dell'inventario dei server, ma se ILMT non supporta la tecnologia di virtualizzazione, non genererà la risposta corretta per le partizioni, LPARs, VMs, domini, ecc. Questi dati devono essere raccolti manualmente usando qualsiasi mezzo fornito dai sistemi operativi, dalle tecnologie di virtualizzazione, dai log di gestione dei cambiamenti, ecc.

4. IBM License Metric Tool si "monitora in modo autonomo", in altre parole, come uno strumento "imposta e dimentica"?



No. ILMT è una soluzione basata su server/agente sviluppata per offrire un monitoraggio costante di tecnologie sofisticate di virtualizzazione dei server attraverso configurazioni server complesse. La maggior parte dei clienti in grado di implementare tecnologie server virtualizzate complesse come PowerVM e VMware, avrà la funzionalità di implementare ILMT. Tuttavia, ILMT deve usare i processi e le discipline di gestione degli asset del cliente. I clienti che già dispongono di questi strumenti scopriranno che l'ILMT integra i loro compiti.



5. IBM richiede che i clienti riportino i propri risultati di capacità ridotta ogni trimestre in modo simile a come viene usato SCRT per il software System z?

No. I clienti sono tenuti a fornire i report ILMT solo su richiesta di IBM. SCRT (Sub-capacity Reporting Tool) viene usato solo a supporto del software System z. Per ulteriori informazioni sulle licenze per capacità ridotta per il software System z, visita il sito Prezzi del software IBM Z, selezioni "Licenze" e poi "Licenze per capacità ridotta".

6. Per quanto tempo i clienti devono installare IBM License Metric Tool?

I nuovi clienti con capacità ridotta sono tenuti a implementare IBM License Metric Tool (ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, o Flexera One IT Asset Management entro 90 giorni dalla prima implementazione di un prodotto con capacità ridotta idonea su un ambiente di virtualizzazione idoneo. I clienti esistenti di capacità ridotta devono eseguire tempestivamente l'aggiornamento a nuove versioni, release o modifiche quando vengono rese disponibili secondo l'IPAA. Tieni presente che IBM non prescrive intenzionalmente un periodo di tempo specifico per questo termine per adattarsi alle varie dimensioni dei clienti. L'intento è quello di far sì che i clienti implichino il più presto possibile, in base al loro specifico framework.

7. Questo significa che devo installare IBM License Metric Tool oltre alla versione commerciale di IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management?

No, IBM non richiede l'installazione di ILMT se lo strumento alternativo (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management) supporta tutti gli ambienti clienti IBM Software. Consulta la pagina delle informazioni su ILMT per la capacità ridotta per gli ambienti supportati da Flexera One IT Asset Management.

8. Un cliente che possiede un prodotto come WAS deve generare un report su tutti i server che dispongono di WAS?

Sì, se il cliente intende concedere in licenza WAS per meno della capacità totale dei server in cui viene implementato.

9. Se un cliente ha più istanze o pacchetti di un prodotto in esecuzione in una singola partizione, come vengono conteggiati i core?

I core vengono concessi in licenza in base alla capacità del core del processore disponibile per il software IBM. Dal punto di vista delle licenze, una partizione può avere un qualsiasi numero di "istanze" o "pacchetti" (non un termine definito giuridicamente) di un prodotto in esecuzione, non conteggiamo tali istanze multiple di quel prodotto: concediamo la licenza solo in base al numero massimo (picco) di core del processore assegnati a quella partizione e disponibili per quel prodotto. Se il numero di istanze provoca l'aumento della capacità della partizione, ILMT acquisirà quel "limite massimo" in modo che il cliente possa garantire la conformità ai nostri termini.

10. Quale selezione devo effettuare in My Notifications di IBM per ricevere una notifica quando gli aggiornamenti di IBM License Metric Tool saranno disponibili?

Dopo aver effettuato la registrazione con il tuo ID IBM, nella barra di ricerca del prodotto inserisci: IBM License Metric Tool, quindi fai clic su "Abbonati". Seleziona le tue preferenze e clicca su Invia. Se non possiedi un ID IBM, visita il Mio profilo account.



11. Qual è il periodo di reporting predefinito di IBM License Metric Tool?

I termini di capacità ridotta riflettono il reporting trimestrale come il tempo massimo concesso prima di dover analizzare e riconciliare i report ILMT. La maggior parte dei clienti dovrà probabilmente eseguire questo compito su base mensile. Alcuni clienti, con ambienti server molto dinamici, dove le partizioni vengono ridimensionate/spostate frequentemente e/o con cambiamenti nel loro inventario software, potrebbero dover creare report settimanali per stare al passo con il volume dei cambiamenti. Solo i clienti con gli ambienti server virtualizzati più stabili potrebbero mantenere la conformità ai termini di licenza IBM effettuando report trimestrali.

12. Dove posso trovare informazioni generali per maggiori informazioni, ulteriori domande frequenti specifiche per IBM License Metric Tool, esempi dei report disponibili, requisiti e supporto aggiuntivo per IBM License Metric Tool?

Consulta il sito web di Documentazione ILMT per ulteriori informazioni tecniche e risorse.

13. È necessario disporre di IBM License Metric Tool sui server di backup per il disaster recovery per monitorare la capacità del core del processore richiesta per i termini delle licenze?

Sì, dovresti installare gli agenti su qualsiasi server di backup dove ILMT sia installato anche sul server/partizione principale.

Puoi quindi escludere tali casi dal calcolo se non è richiesta una licenza (in genere backup a caldo/a freddo, ma i requisiti di licenza possono variare in base al prodotto). Per i dettagli, fai riferimento alla lettera di annuncio del prodotto [effettuando una ricerca nel web con informazioni sull'offerta] o al documento informativo sulla licenza del prodotto [effettuando una ricerca nei contratti di licenza software].

