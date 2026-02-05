Il contatto amministrativo è il contatto designato del tuo sito per tutti i documenti amministrativi, inclusi gli avvisi di rinnovo di Software Subscription & Support, le notifiche sulla disponibilità degli aggiornamenti software e le prove di titolarità. Il tuo contatto amministrativo è responsabile della richiesta e dell'autorizzazione delle modifiche alle informazioni sull'account. Se autorizzato dal tuo contatto principale, il tuo contatto amministrativo può gestire l'accesso al web e agli strumenti per la tua organizzazione e avrà accesso alle tue prove di diritto online tramite Passport Advantage Online per confermare l'uso autorizzato del software IBM.

Nota: le prove elettroniche di diritto verranno inviate anche via e-mail al tuo contatto amministrativo e/o al tuo IBM Business Partner quando ottieni nuove licenze o rinnovi Software Subscription & Support.