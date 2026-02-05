Passport Advantage Online per rivenditori fornisce accesso sicuro a informazioni, strumenti e applicazioni Passport Advantage specifici del sito per effettuare ordini, creare preventivi, scaricare file relativi ai prezzi, generare report e gestire contatti.
Quando ti iscrivi a Passport Advantage, ci fornisci il nome di un contatto principale. Questo contatto è obbligatorio.
IBM comunicherà tutte le modifiche al contratto o altre questioni contrattuali al contatto principale. Se il contatto principale è l'unico contatto specificato, IBM lo considererà anche come unico contatto per tutte le questioni amministrative, tecniche e di conformità.
Il contatto principale è responsabile di tutte le attività di gestione account, tra cui:
|Accesso agli strumenti
|Privilegi degli strumento
|1. Accesso agli strumenti software e servizi
|Nulla
|Solo download di software
|Solo download di software e accesso ai media
|Download di software, accesso ai media, preventivi, cataloghi di prodotti e rinnovi di licenze
|2. Reporting
|Nessuno | Visualizza
|3. Diritti: inventario e implementazione dei diritti
|Nessuno | Visualizza | Aggiorna
|4. Gestione account*
|5. Gestione dell'accesso
|Nessuno | Visualizza | Aggiorna
|6. Aggiornamenti dei contatti
|Nessuno | Visualizza | Aggiorna
|7. Documenti relativi all'account
|Nessuno | Visualizza
*Inizialmente solo il contatto principale del sito può accedere alla Gestione account per gestire l'accesso e aggiornare i contatti.
Per individuare il nome del contatto principale per il tuo sito Passport Advantage o Passport Advantage Express:
Nota: se non hai ricevuto l'autorizzazione dal tuo contatto principale ad accedere a Passport Advantage Online, viene visualizzata la schermata di autocandidatura. Inserisci le informazioni sul cliente e invia la tua richiesta di autocandidatura. La richiesta verrà inoltrata al tuo contatto principale che ti avviserà via e-mail quando la richiesta sarà stata elaborata.
Il contatto amministrativo è il contatto designato del tuo sito per tutti i documenti amministrativi, inclusi gli avvisi di rinnovo di Software Subscription & Support, le notifiche sulla disponibilità degli aggiornamenti software e le prove di titolarità. Il tuo contatto amministrativo è responsabile della richiesta e dell'autorizzazione delle modifiche alle informazioni sull'account. Se autorizzato dal tuo contatto principale, il tuo contatto amministrativo può gestire l'accesso al web e agli strumenti per la tua organizzazione e avrà accesso alle tue prove di diritto online tramite Passport Advantage Online per confermare l'uso autorizzato del software IBM.
Nota: le prove elettroniche di diritto verranno inviate anche via e-mail al tuo contatto amministrativo e/o al tuo IBM Business Partner quando ottieni nuove licenze o rinnovi Software Subscription & Support.
Ogni sito Passport Advantage, incluso il sito di origine e tutti i siti aggiuntivi, con copertura di Software Subscription & Support corrente, deve assegnare un contatto tecnico del sito (STC, Site Technical Contact). Responsabile della conformità complessiva al supporto, il contatto tecnico del sito può essere chiamato Amministratore all'interno dell'ambiente di supporto IBM. In quanto tale, lui o lei:
Livelli di accesso degli utenti nel supporto
Scopri di più sull'amministrazione dell'accesso degli utenti.
Oltre ai contatti principali, amministrativi o di prova di diritto, e tecnici del sito sopra descritti, il tuo contatto principale può nominare: