Contatti chiave di Passport Advantage

Esplora tutti i contatti chiave come contatti principali, amministrativi, tecnici del sito e aggiuntivi.

Passport Advantage Online per rivenditori fornisce accesso sicuro a informazioni, strumenti e applicazioni Passport Advantage specifici del sito per effettuare ordini, creare preventivi, scaricare file relativi ai prezzi, generare report e gestire contatti.

Contatti chiave

Clicca sulle seguenti categorie per saperne di più.

Quando ti iscrivi a Passport Advantage, ci fornisci il nome di un contatto principale. Questo contatto è obbligatorio.

IBM comunicherà tutte le modifiche al contratto o altre questioni contrattuali al contatto principale. Se il contatto principale è l'unico contatto specificato, IBM lo considererà anche come unico contatto per tutte le questioni amministrative, tecniche e di conformità.

Il contatto principale è responsabile di tutte le attività di gestione account, tra cui:

  • Aggiornamento delle informazioni di contatto
  • Approvazione delle richieste di accesso al sito
  • Assegnazione di ruoli individuali
  • Concessione di privilegi e accesso agli strumenti
Accesso agli strumentiPrivilegi degli strumento
1. Accesso agli strumenti software e serviziNulla
Solo download di software
Solo download di software e accesso ai media
Download di software, accesso ai media, preventivi, cataloghi di prodotti e rinnovi di licenze
2. ReportingNessuno | Visualizza
3. Diritti: inventario e implementazione dei dirittiNessuno | Visualizza | Aggiorna
4. Gestione account* 
5. Gestione dell'accessoNessuno | Visualizza | Aggiorna
6. Aggiornamenti dei contattiNessuno | Visualizza | Aggiorna
7. Documenti relativi all'accountNessuno | Visualizza

*Inizialmente solo il contatto principale del sito può accedere alla Gestione account per gestire l'accesso e aggiornare i contatti.

Per individuare il nome del contatto principale per il tuo sito Passport Advantage o Passport Advantage Express:

  • Vai a Passport Advantage Online
  • Accedi utilizzando il tuo ID IBM e la tua password.
  • Vai a Gestione account, seleziona Aggiornamento contatti e "Visualizza tutti i contatti" per un elenco di tutti i contatti del sito.

Nota: se non hai ricevuto l'autorizzazione dal tuo contatto principale ad accedere a Passport Advantage Online, viene visualizzata la schermata di autocandidatura. Inserisci le informazioni sul cliente e invia la tua richiesta di autocandidatura. La richiesta verrà inoltrata al tuo contatto principale che ti avviserà via e-mail quando la richiesta sarà stata elaborata.

Il contatto amministrativo è il contatto designato del tuo sito per tutti i documenti amministrativi, inclusi gli avvisi di rinnovo di Software Subscription & Support, le notifiche sulla disponibilità degli aggiornamenti software e le prove di titolarità. Il tuo contatto amministrativo è responsabile della richiesta e dell'autorizzazione delle modifiche alle informazioni sull'account. Se autorizzato dal tuo contatto principale, il tuo contatto amministrativo può gestire l'accesso al web e agli strumenti per la tua organizzazione e avrà accesso alle tue prove di diritto online tramite Passport Advantage Online per confermare l'uso autorizzato del software IBM.

Nota: le prove elettroniche di diritto verranno inviate anche via e-mail al tuo contatto amministrativo e/o al tuo IBM Business Partner quando ottieni nuove licenze o rinnovi Software Subscription & Support.

Ogni sito Passport Advantage, incluso il sito di origine e tutti i siti aggiuntivi, con copertura di Software Subscription & Support corrente, deve assegnare un contatto tecnico del sito (STC, Site Technical Contact). Responsabile della conformità complessiva al supporto, il contatto tecnico del sito può essere chiamato Amministratore all'interno dell'ambiente di supporto IBM. In quanto tale, lui o lei:

  • gestisce l'accesso degli utenti al supporto 
  • aggiunge ed elimina gli utenti secondo necessità
  • aggiorna le informazioni utente
  • approva o nega le richieste di accesso degli utenti 
  • concede e aggiorna i livelli di accesso degli utenti

Livelli di accesso degli utenti nel supporto

  1. Nessun accesso: l'utente non potrà aprire, modificare, ricevere aggiornamenti e nemmeno vedere i casi di quell'account.
  2. Accesso di base: gli utenti hanno accesso solo ai casi di loro proprietà. Non potranno visualizzare i casi di proprietà del loro team né essere aggiunti ai casi come Parte interessata.
  3. Accesso completo: gli utenti hanno accesso ai casi associati a uno o più account specificati. L'utente potrà aprire nuovi casi, visualizzare i casi aperti, essere aggiunto come parte interessata, pubblicare aggiornamenti e ricevere aggiornamenti per i casi su quell'account.
  4. Amministratore: gli amministratori hanno privilegi di accesso completo; INOLTRE possono approvare o rifiutare le richieste, apportare modifiche ai livelli di accesso e visualizzare e modificare gli utenti su un determinato account.

Scopri di più sull'amministrazione dell'accesso degli utenti.

Oltre ai contatti principali, amministrativi o di prova di diritto, e tecnici del sito sopra descritti, il tuo contatto principale può nominare:

  • Contatti secondari – fino a 4 per sito per assistere nella gestione account
  • Contatto per il rinnovo di Software Subscription & Support – consigliato per tutti i siti Passport Advantage
  • Contatto per la spedizione dei media per Software Subscription & Support
  • Contatto per la fatturazione
  • un numero illimitato di utenti del sito