gestione account

Un design geometrico blu e nero con effetto 3D.

La gestione account viene utilizzata dal tuo contatto principale e dai contatti secondari designati per concedere l'accesso PAO e assegnare ruoli, autorizzazioni per le applicazioni e privilegi di utilizzo per il tuo sito Passport Advantage.

Informazioni generali

La gestione dell'account viene utilizzata dal contatto principale del sito e dai contatti secondari designati per

  • Aggiorna i contatti - contribuendo a garantire che i nomi degli utenti, gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e i ruoli siano sempre aggiornati.
  • Gestire l'accesso - consentendo ai referenti primari e secondari di aggiungere ed eliminare gli utenti, di concedere o negare le richieste di accesso degli utenti e di aggiornare i privilegi di accesso e di utilizzo degli strumenti dei singoli utenti.

Aggiornamenti dei contatti

Informazioni di contatto accurate e aggiornate sono essenziali per la sicurezza e l'usabilità del tuo sito PAO. Aiuta a garantire che gli altri all'interno della tua organizzazione ricevano comunicazioni che li avvisano di:

  • Modifiche agli strumenti, come Passport Advantage Online, che supportano il programma Passport Advantage
  • Prossimi preventivi di rinnovo per il tuo BM Software Subscription and Support
  • La disponibilità di nuove versioni o release dei prodotti software IBM con abbonamento e supporto software IBM attivo

Nota: solo il Contatto principale e i Contatti secondari hanno accesso all'applicazione di aggiornamento dei contatti.

Se sei il contatto principale del sito, potresti voler impostare un promemoria del calendario ogni mese per rivedere queste informazioni cruciali.

  • Seleziona "Gestione account", quindi scegli "Aggiorna contatto".
  • Recensioni e aggiorna le informazioni (se necessario) di tutti i contatti. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco.
    1. Nome e cognome
    2. Numero di telefono
    3. E-mail
    4. Indirizzo
    5. Città
    6. Stato / Provincia
    7. Codice postale / CAP
  • Utilizza le caselle di controllo per indicare il tipo di contatto
    1. Contatto principale
    2. Contatto tecnico del sito
    3. Contatto amministrativo/prova di diritto
    4. Contatto per il rinnovo di Software Subscription and Support
    5. Contatto per la spedizione dei contenuti multimediali per Software Subscription & Support
    6. Contatto per la fatturazione
  • Fai clic su Invia per salvare

Nota: Gli aggiornamenti entrano in vigore solo quando clicchi su "salva".

Tieni presente che apportare una modifica all'indirizzo e-mail di uno qualsiasi dei contatti non modifica l'indirizzo e-mail per le notifiche elettroniche di aggiornamento del prodotto. Gli utenti che scelgono di iscriversi alle notifiche elettroniche devono andare su "Download del software e accesso ai contenuti multimediali" e "Imposta le mie preferenze" per aggiornare il proprio indirizzo e-mail. 

Gestisci l'accesso

Disponibile all'interno della gestione account, l'opzione di gestione degli accessi consente ai contatti principali e ai contatti secondari designati di:

  • Modifica o elimina l'accesso utente
  • Approvare o rifiutare le richieste di accesso degli utenti
  • Aggiungere nuovi utenti

Le decisioni prese qui garantiscono la sicurezza e l'usabilità del tuo sito Passport Advantage.

Quando selezioni "Gestisci accesso" (come contatto principale o secondario), arriverai a un "Elenco utenti".

Aggiorna l'accesso degli utenti

  • Inizia con le informazioni utente
  • Seleziona un ruolo
    1. Contatto secondario (fino a 4) che assiste gli utenti primari con una serie di responsabilità di gestione account Utenti.
    2. Utente. Puoi fornire accesso a un numero illimitato di utenti
  • Seleziona le applicazioni e gli strumenti a cui l'utente deve avere accesso e assegna i privilegi.

Accesso a applicazioni e strumenti

Acquista e scarica

  • Nulla
  • Solo download di software
  • Solo download di software e accesso ai contenuti multimediali
  • Download di software, accesso ai contenuti multimediali, preventivi, cataloghi di prodotti e rinnovi di licenze

Reporting

  • Nessuno | Visualizza

Diritti: inventario e implementazione dei diritti

  • Nessuno | Visualizza | Aggiorna

Assegnazioni di diritti

  • Nessuno | Visualizza | Aggiorna

Gestione account*

  • Gestisci accessi: Nessuno | Visualizza | Aggiorna

  • Aggiornamenti dei contatti: Nessuno | Visualizza | Aggiorna

  • Visualizza aggiornamento dei contatti : Visualizza

  • Documenti relativi all'account: Nessuno | Visualizza

Clicca su invia per salvare.

Approva le richieste

Se sei il contatto principale o un contatto secondario con privilegi di aggiornamento, spetta a te elaborare le richieste di accesso al tuo sito PAO.

Fai clic su "Concedi" o "Rifiuta" a destra del nome del richiedente.

Se scegli di concedere l'accesso, controlla la

  • Informazioni utente per maggiore accuratezza
  • Giustificazione aziendale. Se non ne viene fornita alcuna, è possibile aggiungerne una

Se scegli di negare l'accesso, fornisci una motivazione.

  • Il richiedente è sconosciuto
  • Il contatto principale ha stabilito che l'accesso non è necessario
  • Il richiedente non ha alcun rapporto commerciale con questo sito

Clicca su Invia per salvare e l'utente sarà informato della tua decisione.

Aggiungi un nuovo utente

Oltre ad approvare le richieste di accesso, il contatto primario o secondario con privilegi di gestione degli accessi può aggiungere utenti senza attendere la richiesta. È sufficiente fare clic sul pulsante "Aggiungi nuovo utente" nella schermata "Gestisci accesso" e seguire i prompt.

  • Inserisci l'ID IBM e l'e-mail del nuovo utente. Nella maggior parte dei casi, saranno gli stessi.
  • Fai clic sul controllo utente per confermare
  • Fornisci una giustificazione aziendale
  • Seleziona un ruolo: contatto secondario o utente
    Nota: consigliamo al contatto principale di aggiungere almeno un contatto secondario per aggiornare le informazioni di contatto e gestire l'accesso al sito
  • Assegnazione dei privilegi di accesso e di utilizzo dell'applicazione/dello strumento
  • Invia

Il nuovo utente riceverà un'e-mail di benvenuto a IBM Passport Advantage.

Hai bisogno di assistenza? Contatta il team eCustomer Care locale.
Contattaci subito