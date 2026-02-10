La gestione dell'account viene utilizzata dal contatto principale del sito e dai contatti secondari designati per
Informazioni di contatto accurate e aggiornate sono essenziali per la sicurezza e l'usabilità del tuo sito PAO. Aiuta a garantire che gli altri all'interno della tua organizzazione ricevano comunicazioni che li avvisano di:
Nota: solo il Contatto principale e i Contatti secondari hanno accesso all'applicazione di aggiornamento dei contatti.
Se sei il contatto principale del sito, potresti voler impostare un promemoria del calendario ogni mese per rivedere queste informazioni cruciali.
Nota: Gli aggiornamenti entrano in vigore solo quando clicchi su "salva".
Tieni presente che apportare una modifica all'indirizzo e-mail di uno qualsiasi dei contatti non modifica l'indirizzo e-mail per le notifiche elettroniche di aggiornamento del prodotto. Gli utenti che scelgono di iscriversi alle notifiche elettroniche devono andare su "Download del software e accesso ai contenuti multimediali" e "Imposta le mie preferenze" per aggiornare il proprio indirizzo e-mail.
Disponibile all'interno della gestione account, l'opzione di gestione degli accessi consente ai contatti principali e ai contatti secondari designati di:
Le decisioni prese qui garantiscono la sicurezza e l'usabilità del tuo sito Passport Advantage.
Quando selezioni "Gestisci accesso" (come contatto principale o secondario), arriverai a un "Elenco utenti".
Acquista e scarica
Reporting
Diritti: inventario e implementazione dei diritti
Assegnazioni di diritti
Nessuno | Visualizza | Aggiorna
Gestione account*
Gestisci accessi: Nessuno | Visualizza | Aggiorna
Aggiornamenti dei contatti: Nessuno | Visualizza | Aggiorna
Visualizza aggiornamento dei contatti : Visualizza
Documenti relativi all'account: Nessuno | Visualizza
Clicca su invia per salvare.
Se sei il contatto principale o un contatto secondario con privilegi di aggiornamento, spetta a te elaborare le richieste di accesso al tuo sito PAO.
Fai clic su "Concedi" o "Rifiuta" a destra del nome del richiedente.
Se scegli di concedere l'accesso, controlla la
Se scegli di negare l'accesso, fornisci una motivazione.
Clicca su Invia per salvare e l'utente sarà informato della tua decisione.
Oltre ad approvare le richieste di accesso, il contatto primario o secondario con privilegi di gestione degli accessi può aggiungere utenti senza attendere la richiesta. È sufficiente fare clic sul pulsante "Aggiungi nuovo utente" nella schermata "Gestisci accesso" e seguire i prompt.
Il nuovo utente riceverà un'e-mail di benvenuto a IBM Passport Advantage.