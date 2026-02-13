L'azienda agentica inizia con un stack tecnologico costruito per l'AI. Per far lavorare gli agenti in tutte le operazioni aziendali, è necessaria una base sicura e connessa che integri hybrid cloud, applicazioni, dati e reti. Aiutiamo i team IT a orchestrare l'automazione intelligente su larga scala, permettendo all'AI di anticipare i problemi, ottimizzare le prestazioni e agire in tempo reale. Il risultato: maggiore resilienza, innovazione più rapida e IT che supporta una crescita aziendale misurabile.