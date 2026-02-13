Software di integrazione e resilienza

Crea una base connessa e resiliente per l'azienda agentica

Utilizza l'AI per trasformare il tuo stack IT in un motore di crescita

L'azienda agentica inizia con un stack tecnologico costruito per l'AI. Per far lavorare gli agenti in tutte le operazioni aziendali, è necessaria una base sicura e connessa che integri hybrid cloud, applicazioni, dati e reti. Aiutiamo i team IT a orchestrare l'automazione intelligente su larga scala, permettendo all'AI di anticipare i problemi, ottimizzare le prestazioni e agire in tempo reale. Il risultato: maggiore resilienza, innovazione più rapida e IT che supporta una crescita aziendale misurabile.

Guarda la nostra tecnologia in azione

Sblocca prestazioni affidabili ed end-to-end

Integrazione aziendale dell'agentic AI

Accelera l'adozione dell'AI utilizzando dati ibridi e integrazione per eseguire agenti e modelli su stack IT frammentati.
Resilienza IT

Un'automazione che identifica continuamente i rischi, assegnando le relative priorità e risolvendoli prima che siano visti da utenti o revisori.​
Osservabilità stack completo

Un'automazione che collega il rilevamento alla correzione per sostenere la resilienza e le prestazioni.​
Operatività di asset e strutture

Ottimizza e scala le operazioni di asset e strutture, unificando al contempo asset frammentati, ordini di lavoro e dati degli inventari.
Modernizzazione delle applicazioni Java

Modernizza più velocemente, riduci la dipendenza dai fornitori e rafforza la resilienza, mantenendo il tempo di attività negli ambienti ibridi complessi.
Operatività del mainframe

Osservabilità della resilienza del mainframe basata sull'AI per mantenere il tempo di attività e l'affidabilità del servizio.​
Automazione dei flussi di lavoro

Integra le app aziendali in pochi minuti, eliminando il lavoro manuale, restando competitivo e tenendo il passo con i clienti e la crescita.
Riconosciuto come leader di mercato*
 
  • 2025 Magic Quadrant for API Management
 
  • 2025 Magic Quadrant for Container Management (Red Hat)​
 
  • 2025 Magic Quadrant for Observability Platforms

Esplora il software IBM per l'integrazione e la resilienza

IBM webMethods Hybrid Integration

IBM webMethods Hybrid Integration offre un iPaaS unificato per agenti, LLM, app, API, B2B e dati, scalando l'agilità tra sedi, ambienti e team.

176%
ritorno sull'investimento (ROI) in tre anni
40%
Riduzione del tempo di inattività delle applicazioni
IBM Concert

IBM Concert è una piattaforma di automazione tecnologica basata sull'AI generativa che semplifica la gestione delle applicazioni e genera insight fruibili sull'AI.

62%
valutazione più rapida del livello di resilienza aziendale per applicazione
90%
riduzione del tempo necessario per mitigare le Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)

IBM Instana

IBM Instana utilizza la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.

80%
indagine più rapida sugli incidenti
70%
aumento della disponibilità del livello di servizio
IBM Turbonomic

IBM Turbonomic automatizza la gestione delle risorse per prestazioni garantite negli ambienti multicloud, riducendo al contempo i costi dell'IT.

15%
risparmi sui costi di elaborazione in tutti i data center
30%
riduzione dei costi di licenza VMware

IBM JSphere Suite per Java

IBM suite JSphere for Java offre soluzioni flessibili per modernizzare rapidamente e prolungare la vita delle tue applicazioni Java aziendali.

70%
riduzione delle tempistiche per la modernizzazione delle app
54%
riduzione dell'utilizzo della CPU
IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite è una soluzione integrata per la gestione del ciclo di vita degli asset e delle strutture, che ottimizza la manutenzione, l'ispezione e l'affidabilità delle attrezzature e infrastrutture critiche.

il 47%
riduzione dei tempi di inattività non pianificati
26%
aumento della produttività tra i tecnici
Fasi successive

Inizia il tuo percorso di integrazione e resilienza con IBM. Esegui delle prove pratiche con i nostri esperti tecnici per offrire un valore immediato.
Note a piè di pagina

* Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.