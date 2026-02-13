Crea una base connessa e resiliente per l'azienda agentica
L'azienda agentica inizia con un stack tecnologico costruito per l'AI. Per far lavorare gli agenti in tutte le operazioni aziendali, è necessaria una base sicura e connessa che integri hybrid cloud, applicazioni, dati e reti. Aiutiamo i team IT a orchestrare l'automazione intelligente su larga scala, permettendo all'AI di anticipare i problemi, ottimizzare le prestazioni e agire in tempo reale. Il risultato: maggiore resilienza, innovazione più rapida e IT che supporta una crescita aziendale misurabile.
Accelera l'adozione dell'AI utilizzando dati ibridi e integrazione per eseguire agenti e modelli su stack IT frammentati.
Un'automazione che identifica continuamente i rischi, assegnando le relative priorità e risolvendoli prima che siano visti da utenti o revisori.
Un'automazione che collega il rilevamento alla correzione per sostenere la resilienza e le prestazioni.
Ottimizza e scala le operazioni di asset e strutture, unificando al contempo asset frammentati, ordini di lavoro e dati degli inventari.
Modernizza più velocemente, riduci la dipendenza dai fornitori e rafforza la resilienza, mantenendo il tempo di attività negli ambienti ibridi complessi.
Osservabilità della resilienza del mainframe basata sull'AI per mantenere il tempo di attività e l'affidabilità del servizio.
Integra le app aziendali in pochi minuti, eliminando il lavoro manuale, restando competitivo e tenendo il passo con i clienti e la crescita.
IBM webMethods Hybrid Integration offre un iPaaS unificato per agenti, LLM, app, API, B2B e dati, scalando l'agilità tra sedi, ambienti e team.
IBM Concert è una piattaforma di automazione tecnologica basata sull'AI generativa che semplifica la gestione delle applicazioni e genera insight fruibili sull'AI.
IBM Instana utilizza la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.
IBM Turbonomic automatizza la gestione delle risorse per prestazioni garantite negli ambienti multicloud, riducendo al contempo i costi dell'IT.
IBM suite JSphere for Java offre soluzioni flessibili per modernizzare rapidamente e prolungare la vita delle tue applicazioni Java aziendali.
IBM Maximo Application Suite è una soluzione integrata per la gestione del ciclo di vita degli asset e delle strutture, che ottimizza la manutenzione, l'ispezione e l'affidabilità delle attrezzature e infrastrutture critiche.
