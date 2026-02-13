Software di gestione dei dati

Introduci rapidamente AI e analytics affidabili ed efficienti in termini di costi attraverso la Converged Data Foundation di IBM, un'architettura aperta, ibrida e governata responsabilmente che unifica i dati in ogni cloud e sistema. Automatizzando l'integrazione dei dati, arricchendo il contesto con l'intelligence e garantendo un accesso affidabile e basato sulle policy, i clienti accelerano il time to value, aumentano l'adozione dell'AI, migliorano la qualità delle decisioni e dimostrano una business transformation rapida e misurabile.