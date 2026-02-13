Software di gestione dei dati

Unifica e governa i tuoi dati per alimentare un'AI affidabile e in tempo reale in tutta l'azienda
Introduci rapidamente AI e analytics affidabili ed efficienti in termini di costi attraverso la Converged Data Foundation di IBM, un'architettura aperta, ibrida e governata responsabilmente che unifica i dati in ogni cloud e sistema. Automatizzando l'integrazione dei dati, arricchendo il contesto con l'intelligence e garantendo un accesso affidabile e basato sulle policy, i clienti accelerano il time to value, aumentano l'adozione dell'AI, migliorano la qualità delle decisioni e dimostrano una business transformation rapida e misurabile.
IBM watsonx.data offre dati regolamentati e AI-ready per scalare agenti AI affidabili. Una base di dati stabile diventa centrale per il successo dell'AI a livello aziendale.
Tessuto contestuale in tempo reale che aiuta gli agenti a connettersi, contestualizzare e governare i dati aziendali attraverso un livello semantico e di metadati unificato.
Dimostra il data lineage e perché gli insight AI sono stati prodotti, riducendo i costi del cloud, i rallentamenti, i rischi di conformità e i fallimenti dell'AI.
Riduci il rischio di esposizione facendo di fiducia, verificabilità e conformità la base per la scalabilità dell'AI man mano che le normative accelerano.
Distribuisci assistenti e agenti AI rapidamente con un approccio governato e accurato che può essere implementato in modo veloce utilizzando i dati esistenti.
Consenti agli utenti business di accedere ai dati autonomamente, senza dover comunicare con i team dei dati, supportando così idee, analisi e innovazioni in tempo reale.
Integra sicurezza e governance fin dall'inizio per evitare rilavorazioni, ridurre i cicli di approvazione, allinearsi su un unico set di metriche e accelerare un'implementazione sicura.
Ottieni la visibilità sugli algoritmi vulnerabili, riducendo l'esposizione agli attacchi "harvest now, decrypt later".
Utilizza analytics e AI per ridurre la latenza e i costi ETL, accelerando gli insight e le decisioni in tempo reale.
Ottieni la visibilità end-to-end, applica i controlli, rileva le minacce in tempo reale e garantisci continuità con convalida dell'integrità e ripristini rapidi.
IBM watsonx.data ti consente di scalare l'analytics e l'AI con tutti i tuoi dati, ovunque si trovino, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.
L'integrazione watsonx.data è uno strumento di integrazione dei dati adattivo, progettato per rendere la tua strategia di integrazione a prova di futuro. Grazie a un piano di controllo unificato, elimina la necessità di riscrivere continuamente le pipeline, riduce la frammentazione degli strumenti e limita l’accumulo del debito tecnico.
IBM watsonx.data intelligence utilizza i metadati per scoprire, rendere accurati e gestire gli asset di dati in ambienti on-premise e pubblici, privati o hybrid cloud.
IBM Planning Analytics è un software per la gestione delle prestazioni aziendali con funzionalità di pianificazione, forecasting e reporting.
IBM Cognos Analytics è un co-pilota di AI affidabile che trasforma i dati in analytics più intelligenti e in insight fruibili, supportando decisioni aziendali più intelligenti.
IBM Db2 è un database che esegue workload mission-critical, supportando transazioni a bassa latenza e real-time analytics su qualsiasi cloud, ambiente ibrido oppure on-premise.
IBM® SPSS Statistics è una piattaforma completa di analisi statistica progettata per aiutare organizzazioni e persone a estrarre insight affidabili dai dati. La piattaforma combina test statistici affidabili, modellazione predittiva, regressione e previsioni con preparazione dei dati semplificata e analisi automatizzata. Con l'estensibilità integrata per Python e R, le licenze scalabili e la flessibilità di distribuzione, questa piattaforma consente agli utenti di tutti i livelli di passare in tutta sicurezza dai dati a decisioni difendibili e basate sui dati.
