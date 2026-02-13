Software di gestione dei dati

Unifica e governa i tuoi dati per alimentare un'AI affidabile e in tempo reale in tutta l'azienda

Crea una base per un'AI affidabile e scalabile​

Introduci rapidamente AI e analytics affidabili ed efficienti in termini di costi attraverso la Converged Data Foundation di IBM, un'architettura aperta, ibrida e governata responsabilmente che unifica i dati in ogni cloud e sistema. Automatizzando l'integrazione dei dati, arricchendo il contesto con l'intelligence e garantendo un accesso affidabile e basato sulle policy, i clienti accelerano il time to value, aumentano l'adozione dell'AI, migliorano la qualità delle decisioni e dimostrano una business transformation rapida e misurabile. 

Guarda il nostro software in azione

Dati AI-ready per gli agenti AI aziendali

IBM watsonx.data offre dati regolamentati e AI-ready per scalare agenti AI affidabili. Una base di dati stabile diventa centrale per il successo dell'AI a livello aziendale.

 

Trasforma i dati frammentati in intelligence enterprise-ready

Dati AI-ready con contesto in tempo reale

Tessuto contestuale in tempo reale che aiuta gli agenti a connettersi, contestualizzare e governare i dati aziendali attraverso un livello semantico e di metadati unificato.
Ottimizzazione dei dati ibridi

Dimostra il data lineage e perché gli insight AI sono stati prodotti, riducendo i costi del cloud, i rallentamenti, i rischi di conformità e i fallimenti dell'AI.
Data discovery, governance e protezione

Riduci il rischio di esposizione facendo di fiducia, verificabilità e conformità la base per la scalabilità dell'AI man mano che le normative accelerano.
Agentic AI

Distribuisci assistenti e agenti AI rapidamente con un approccio governato e accurato che può essere implementato in modo veloce utilizzando i dati esistenti.
Integrazione dei dati e accesso semplificati

Consenti agli utenti business di accedere ai dati autonomamente, senza dover comunicare con i team dei dati, supportando così idee, analisi e innovazioni in tempo reale.
Discovery, governance e protezione dell'AI

Integra sicurezza e governance fin dall'inizio per evitare rilavorazioni, ridurre i cicli di approvazione, allinearsi su un unico set di metriche e accelerare un'implementazione sicura.
Prontezza quantistica

Ottieni la visibilità sugli algoritmi vulnerabili, riducendo l'esposizione agli attacchi "harvest now, decrypt later".​
AI e analytics del mainframe avanzate

Utilizza analytics e AI per ridurre la latenza e i costi ETL, accelerando gli insight e le decisioni in tempo reale.
Conformità e sicurezza del mainframe

Ottieni la visibilità end-to-end, applica i controlli, rileva le minacce in tempo reale e garantisci continuità con convalida dell'integrità e ripristini rapidi.
Riconosciuto come leader di mercato*
 
  • 2024 Magic Quadrant for Data Integration Tools
 
  • 2024 Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems

Esplora il software IBM per la gestione dei dati

IBM watsonx.data

IBM watsonx.data ti consente di scalare l'analytics e l'AI con tutti i tuoi dati, ovunque si trovino, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.

40%
AI più accurata rispetto al RAG convenzionale
50%
riduzione dei costi del data warehouse attraverso l'ottimizzazione dei workload
Integrazione IBM watsonx.data

L'integrazione watsonx.data è uno strumento di integrazione dei dati adattivo, progettato per rendere la tua strategia di integrazione a prova di futuro. Grazie a un piano di controllo unificato, elimina la necessità di riscrivere continuamente le pipeline, riduce la frammentazione degli strumenti e limita l’accumulo del debito tecnico.

IBM watsonx.data intelligence

IBM watsonx.data intelligence utilizza i metadati per scoprire, rendere accurati e gestire gli asset di dati in ambienti on-premise e pubblici, privati o hybrid cloud.

110%
aumento della produttività grazie all'automazione delle attività critiche e la creazione di set di dati di alta qualità, affidabili e sicuri
90%
tempo risparmiato dai data engineer semplificando la gestione dei dati
IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics è un software per la gestione delle prestazioni aziendali con funzionalità di pianificazione, forecasting e reporting.

25%
tempo risparmiato eliminando la modellazione manuale dei fogli di calcolo
L'83%
previsioni della supply chain più veloci

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics è un co-pilota di AI affidabile che trasforma i dati in analytics più intelligenti e in insight fruibili, supportando decisioni aziendali più intelligenti.

86%
reporting più rapido e accurato
9%
aumento del fatturato totale delle vendite
IBM Db2

IBM Db2 è un database che esegue workload mission-critical, supportando transazioni a bassa latenza e real-time analytics su qualsiasi cloud, ambiente ibrido oppure on-premise.

70%
generazione di report più rapida grazie a tempi di risposta alle query più rapidi
4x
riduzione dei costi dell'infrastruttura

IBM SPSS Statistics

IBM® SPSS Statistics è una piattaforma completa di analisi statistica progettata per aiutare organizzazioni e persone a estrarre insight affidabili dai dati. La piattaforma combina test statistici affidabili, modellazione predittiva, regressione e previsioni con preparazione dei dati semplificata e analisi automatizzata. Con l'estensibilità integrata per Python e R, le licenze scalabili e la flessibilità di distribuzione, questa piattaforma consente agli utenti di tutti i livelli di passare in tutta sicurezza dai dati a decisioni difendibili e basate sui dati.

Fasi successive

Inizia il tuo percorso di gestione dei dati con IBM. Esegui delle prove pratiche con i nostri esperti tecnici per offrire un valore immediato.
Note a piè di pagina

