IBM Autonomous Security

Affronta gli attacchi di cybersecurity basati su agenti, su larga scala

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Due colleghi che analizzano i dati su un monitor

Difesa proattiva attraverso operazioni autonome guidate dall'AI

Gli hacker utilizzano sempre più spesso i modelli di frontiera per accelerare l'intero ciclo di vita degli attacchi; i modelli attuali ed emergenti riducono infatti il tempo e le competenze necessarie per sferrare attacchi devastanti. Man mano che le funzionalità offensive diventano più automatizzate e agentiche, le organizzazioni avranno bisogno di programmi di sicurezza altrettanto autonomi, coordinati e continui.

IBM® Autonomous Security è un servizio basato su multi-agenti che offre intelligenza, processi decisionali e risposte alla velocità delle macchine. Coordinando operatori digitali interoperabili nei settori della governance, della gestione dei rischi, delle identità e delle operazioni di contrasto alle minacce, ridefinirà il funzionamento dei programmi di sicurezza in un contesto in cui le minacce diventano sempre più automatizzate, adattive e guidate dall'AI.

IBM Autonomous Security analizza continuamente le esposizioni e gli ambienti di runtime, applicando le politiche e coordinando il rilevamento e il contenimento con un intervento umano minimo.Questo processo si traduce in finestre di esposizione più brevi, un contenimento più rapido degli attacchi accelerati nonché insight continui sui sistemi di governance e di rischio per la sicurezza e la conformità.
Funzionalità
Orchestratore autonomo per la governance del rischio (ARGO)

ARGO è un digital worker che valuta e trasforma autonomamente le organizzazioni, orchestrando la gestione del rischio informatico e la conformità normativa in tempo reale. Grazie all'automazione intelligente e alla governance adattiva, ARGO allinea l'esposizione al rischio informatico con gli obiettivi aziendali e impone la correzione attraverso la gestione continua dei controlli. Il risultato è un programma di governance della cybersecurity end-to-end che gestisce in modo proattivo la strategia cyber, riduce l'esposizione al rischio e rafforza la resilienza organizzativa.

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Agenti di difesa autonomi (ADA)

ADA utilizza lavoratori digitali AI per proteggere continuamente applicazioni, identità, dati, reti e cloud. Questo strumento sostituisce i controlli manuali con monitoraggio sempre attivo, applicazione automatica delle politiche e rapida correzione sugli strumenti IT e di sicurezza esistenti. ADA adatta automaticamente le fondamenta della sicurezza per rafforzare le difese, supportare la conformità e ridurre il rischio operativo senza gravare sui team di sicurezza.

 Maggiori informazioni su ADA
Autonomous Threat Operations Machine (ATOM)

ATOM è un sistema di agentic AI che va oltre i singoli agenti AI per creare operazioni di sicurezza autonome. L'automazione funziona orchestrando più agenti affinché interagiscano e collaborino tra loro durante tutto il ciclo di vita della minaccia. Automatizza e accelera il rilevamento delle minacce, crea ed esegue piani d'indagine ed esegue le fasi di correzione. ATOM si occupa dell'orchestrazione affinché i team addetti alla sicurezza possano concentrarsi sulle minacce ad alto rischio piuttosto che sui falsi positivi o sulle minacce a basso rischio.

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Leader dell'offerta globale, CyberDefend
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