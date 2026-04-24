Affronta gli attacchi di cybersecurity basati su agenti, su larga scala
Gli hacker utilizzano sempre più spesso i modelli di frontiera per accelerare l'intero ciclo di vita degli attacchi; i modelli attuali ed emergenti riducono infatti il tempo e le competenze necessarie per sferrare attacchi devastanti. Man mano che le funzionalità offensive diventano più automatizzate e agentiche, le organizzazioni avranno bisogno di programmi di sicurezza altrettanto autonomi, coordinati e continui.
IBM® Autonomous Security è un servizio basato su multi-agenti che offre intelligenza, processi decisionali e risposte alla velocità delle macchine. Coordinando operatori digitali interoperabili nei settori della governance, della gestione dei rischi, delle identità e delle operazioni di contrasto alle minacce, ridefinirà il funzionamento dei programmi di sicurezza in un contesto in cui le minacce diventano sempre più automatizzate, adattive e guidate dall'AI.
IBM Autonomous Security analizza continuamente le esposizioni e gli ambienti di runtime, applicando le politiche e coordinando il rilevamento e il contenimento con un intervento umano minimo.Questo processo si traduce in finestre di esposizione più brevi, un contenimento più rapido degli attacchi accelerati nonché insight continui sui sistemi di governance e di rischio per la sicurezza e la conformità.
ARGO è un digital worker che valuta e trasforma autonomamente le organizzazioni, orchestrando la gestione del rischio informatico e la conformità normativa in tempo reale. Grazie all'automazione intelligente e alla governance adattiva, ARGO allinea l'esposizione al rischio informatico con gli obiettivi aziendali e impone la correzione attraverso la gestione continua dei controlli. Il risultato è un programma di governance della cybersecurity end-to-end che gestisce in modo proattivo la strategia cyber, riduce l'esposizione al rischio e rafforza la resilienza organizzativa.
ADA utilizza lavoratori digitali AI per proteggere continuamente applicazioni, identità, dati, reti e cloud. Questo strumento sostituisce i controlli manuali con monitoraggio sempre attivo, applicazione automatica delle politiche e rapida correzione sugli strumenti IT e di sicurezza esistenti. ADA adatta automaticamente le fondamenta della sicurezza per rafforzare le difese, supportare la conformità e ridurre il rischio operativo senza gravare sui team di sicurezza.
ATOM è un sistema di agentic AI che va oltre i singoli agenti AI per creare operazioni di sicurezza autonome. L'automazione funziona orchestrando più agenti affinché interagiscano e collaborino tra loro durante tutto il ciclo di vita della minaccia. Automatizza e accelera il rilevamento delle minacce, crea ed esegue piani d'indagine ed esegue le fasi di correzione. ATOM si occupa dell'orchestrazione affinché i team addetti alla sicurezza possano concentrarsi sulle minacce ad alto rischio piuttosto che sui falsi positivi o sulle minacce a basso rischio.
I modelli di sicurezza convenzionali stanno fallendo mentre l'AI rimodella rapidamente l'azienda, introducendo nuove superfici di attacco. Uno studio realizzato in collaborazione con Palo Alto Networks.
Scopri perché l'agilità crypto è diventata una priorità immediata per le aziende che affrontano l'adozione dell'AI e l'era post-quantistica che si avvicina.
Scopri come gli autori delle minacce intraprendono i loro attacchi e come proteggere attivamente la tua organizzazione.
Il partner associato dei servizi di sicurezza di IBM, John Velisaris, chiacchiera con gli host del Richmond Advisory Group.
Gli aggressori stanno prendendo sempre più di mira l'AI. Il 97% delle organizzazioni che hanno subito una violazione dei dati legata all'AI non disponeva di controlli di accesso adeguati.
Scopri come la sicurezza informatica stia passando da una raccolta frammentata di dati a un livello consolidato di intelligence sui rischi informatici a livello aziendale.
IBM® CyberDefend protegge l'AI, trasforma la crittografia e rafforza IdOps, AppSec e ambienti cloud.
I servizi GRC di IBM centralizzano punti chiave di cybersecurity e dati organizzativi tra ambienti cloud, on-premise e ibridi.
I servizi IBM TDR, comprensivi dei servizi MDR, aiutano le aziende a proteggere gli investimenti esistenti e a migliorarli con l'AI.