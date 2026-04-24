Gli hacker utilizzano sempre più spesso i modelli di frontiera per accelerare l'intero ciclo di vita degli attacchi; i modelli attuali ed emergenti riducono infatti il tempo e le competenze necessarie per sferrare attacchi devastanti. Man mano che le funzionalità offensive diventano più automatizzate e agentiche, le organizzazioni avranno bisogno di programmi di sicurezza altrettanto autonomi, coordinati e continui.

IBM® Autonomous Security è un servizio basato su multi-agenti che offre intelligenza, processi decisionali e risposte alla velocità delle macchine. Coordinando operatori digitali interoperabili nei settori della governance, della gestione dei rischi, delle identità e delle operazioni di contrasto alle minacce, ridefinirà il funzionamento dei programmi di sicurezza in un contesto in cui le minacce diventano sempre più automatizzate, adattive e guidate dall'AI.

IBM Autonomous Security analizza continuamente le esposizioni e gli ambienti di runtime, applicando le politiche e coordinando il rilevamento e il contenimento con un intervento umano minimo.Questo processo si traduce in finestre di esposizione più brevi, un contenimento più rapido degli attacchi accelerati nonché insight continui sui sistemi di governance e di rischio per la sicurezza e la conformità.