Quando si entra a far parte della famiglia IBM, si rimane per sempre un 'IBMer'. In qualità di dipendente IBM in pensione, desideriamo ringraziarti per avere dedicato volontariamente il tuo tempo e i tuoi talenti. Puoi davvero fare la differenza.
Sei un pensionato IBM che desidera partecipare al programma di donazioni e volontariato? Registrati per accedere al portale IBM Giving and Volunteerism. Riceverai un e-mail di conferma con i passi successivi.
I pensionati IBM vantano una ricca storia di generosità e volontariato. Incoraggiamo i pensionati a portare avanti questa tradizione e a continuare a fare la differenza nelle loro comunità.
Utilizza il portale IBM Giving and Volunteerism per tenere traccia delle ore di volontariato, guadagnare ricompense per i volontari (precedentemente note come "grants"), donare a cause che ti stanno a cuore e scoprire opportunità per avere un impatto attraverso le tue competenze e passioni.
Scrivici all'indirizzo: support@benevity.com.
Scrivici all'indirizzo: engagement@ibm.com.
Scrivici all'indirizzo engagement@ibm.com e ti confermeremo se il tuo profilo è stato creato, fornendoti una password temporanea.
Cerca l'organizzazione (causa) a cui vuoi donare e selezionala.
Al fine di proteggere la tua privacy, memorizziamo solo una quantità minima di informazioni personali (PI) nel portale IBM Giving and Volunteerism.
Sì, segui i passaggi precedenti per effettuare una donazione con carta di credito. Quindi, seleziona semplicemente Recurring Donation nel modulo di donazione (sotto a Choose a Donation Frequency).
Il programma IBM Matching Gifts è riservato esclusivamente ai dipendenti ordinari.
Puoi proporre una causa da aggiungere al portale:
1. Passa il mouse su Quick Links sul lato destro del menu in alto.
2. Seleziona Nominate a Cause dalle opzioni del menu a discesa.
3. Compila il modulo con le informazioni richieste sull'organizzazione che desideri nominare. Queste informazioni verranno utilizzate per trovare la tua organizzazione e determinarne l'idoneità al programma. Più informazioni fornisci, meglio è.
4. Fai clic su Invia e la tua candidatura verrà messa in coda per l'approvazione.
Passa il mouse su Volunteer nel menu in alto.
- Fai clic su Track Volunteer Time.
- Compila il modulo Track External Volunteering .
- Assicurati che la valuta delle donazioni sia selezionata, così da guadagnare le ricompense per i volontari.
o Conferma i dettagli e fai clic su Submit Volunteer Time.
No. Devi creare un'opportunità di volontariato solo se desideri che altri volontari (dipendenti o pensionati IBM) vi partecipino.
L'utilizzo delle ricompense per i volontari è un processo in due fasi:
1. Guadagna ricompense monitorando le tue ore di volontariato nel portale IBM Volunteerism and Giving.
2. Dona le tue ricompense.
Il motivo per cui si tratta di un processo in due fasi è che potresti donare le tue ricompense a un'organizzazione diversa da quella per cui ha fatto volontariato, oppure potresti donare le tue ricompense a più organizzazioni.
1. Scorri verso il basso fino a Giving Account (sul lato destro della dashboard).
2. Fai clic su View Rewards e vedrai le ricompense per i volontari disponibili e quelle che ha utilizzato in passato.
1. Cerca l'organizzazione (causa) a cui vuoi donare le tue ricompense.
2. Fai clic sul profilo della causa.
3. Fai clic su Donate Now (pulsante blue).
4. Compila il modulo e seleziona Giving Account Balance quale metodi di pagamento; in questo modo dichiari di volere utilizzare le tue ricompense anziché una carta di credito.
5. Conferma i dettagli della donazione e fai clic su Invia.
I dati precedenti sono disponibili nel portale IBM Volunteerism and Giving, nelle informazioni storiche sul volontariato. Visita la pagina Volunteering History e scorri fino alla fine della pagina.
Se hai seguito queste istruzioni e i problemi permangono, compila questo modulo per aprire un ticket di supporto.