1. Cerca l'organizzazione (causa) a cui vuoi donare le tue ricompense.

2. Fai clic sul profilo della causa.

3. Fai clic su Donate Now (pulsante blue).

4. Compila il modulo e seleziona Giving Account Balance quale metodi di pagamento; in questo modo dichiari di volere utilizzare le tue ricompense anziché una carta di credito.

5. Conferma i dettagli della donazione e fai clic su Invia.