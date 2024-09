In quanto leader nel settore dei dati, sai che il valore di questi ultimi è legato alla necessità di fornire i dati giusti al momento giusto, indipendentemente da dove risiedono. Questa capacità dipende dalla presenza di un'architettura dei dati moderna come parte della tua strategia sui dati.



Un'architettura dei dati fatta su misura traduce le esigenze aziendali in requisiti di dati e sistemi e gestisce la protezione e il flusso dei dati attraverso un'organizzazione. Tieni presente che non si tratta di una formula unica per tutti. Il framework deve essere guidato dai requisiti aziendali e supportare gli obiettivi a breve e lungo termine. "Sono finiti i tempi di un'unica architettura strutturata di dati a riposo", afferma Paul Christensen, data elite architect, IBM Expert Labs. "Le aziende di oggi sono guidate da dati in movimento e a riposo, dati in molte forme e con diversi gradi di qualità e fiducia."



Con i dati distribuiti più che mai sia on-premise che nel cloud, le soluzioni di architettura dei dati sono essenziali per soddisfare le esigenze specializzate del business, applicare l'analytics dei dati e utilizzare i dati e l'AI su larga scala. Per la maggior parte delle organizzazioni attuali, un'architettura dei dati moderna non è solo un'opzione, ma una necessità urgente.



Come si fa a trovare e determinare queste esigenze specialistiche per selezionare la giusta tecnologia? Una topologia dei dati aiuta a classificare e gestire gli scenari del mondo reale per costruire un'architettura dei dati moderna che tenga conto degli utenti, dell'uso, dei vincoli e del flusso dei dati e che sia altamente resiliente alle esigenze future.