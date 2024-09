Con IBM zSecure Audit e IBM zSecure Alert è possibile inviare eventi in repository comuni di sicurezza come SIEM e QRadar e sfruttare la potenza di IBM Cloud Pak for Security (CP4S) nel proprio ambiente Z. Cos'è CP4S? IBM Cloud Pak for Security (CP4S) riunisce dati e flussi di lavoro in un'unica piattaforma per aiutare i gruppi addetti alla sicurezza a: (1) ottenere informazioni approfondite sulla sicurezza a livello aziendale tramite una console unificata per IBM e strumenti di sicurezza di terze parti. CP4S acquisisce gli eventi di sicurezza non appena arrivano attraverso repository di eventi di sicurezza comuni come QRadar. (2) Agire più rapidamente con AI e automazione, operazioni e reazioni semplificate. E (3) attraverso un'architettura modernizzata, accedere alla console ovunque con una piattaforma aperta e multicloud.