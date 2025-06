Uno strumento che automatizza l'analisi, il backup e il ripristino dei dati delle applicazioni in batch per migliorare la resilienza operativa e mitigare i rischi aziendali. Offre un inventario dell'utilizzo dei dati e dei backup, con funzionalità di automazione per ripristinare rapidamente i dati in batch per scenari operativi o di disaster recovery. Inoltre, genera report che mostrano l'utilizzo e le relazioni tra le applicazioni e i dati batch.