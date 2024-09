Gli audit di conformità si traducono spesso in una notevole perdita di tempo, poiché impegnano il personale a soddisfare le richieste dei revisori e mettere insieme dati provenienti da più fonti, distraendolo da attività più urgenti. Contrastare le "deviazioni" dalla conformità nel mainframe, ossia mantenere, aggiornare e aggiungere nuovi processi per tenere il passo con la conformità, può costare caro. Il nuovo Security and Compliance Center per IBM Z e IBM LinuxONE è nato esattamente per questo: aiutarti a semplificare i flussi di lavoro legati alla conformità ed evitare le ambiguità durante gli audit.