Valutazione degli insight sullo stato di salute a livello aziendale Le valutazioni automatizzate di oltre 80 metriche per ogni membro Db2 e pool di buffer nel tuo ambiente aiutano a individuare rischi potenziali legati alla disponibilità e alle prestazioni. Questa immagine mostra un esempio del report interattivo Db2 Health Insights. Tutti gli avvisi e le eccezioni sono illustrati in questa tabella con la possibilità di eseguire l'approfondimento delle singole eccezioni ed eseguire un'analisi dettagliata delle cause principali.

Valutazioni degli insight sullo stato di salute – viste mirate Numerosi approfondimenti possono passare da una visione aziendale di alto livello nel suo insieme a un'analisi mirata per individuare insight attuabili per specifici membri Db2, pool di buffer e così via. Questa immagine acquisisce due passaggi di approfondimento di questo tipo, inizialmente "Pool per dimensione" e poi per "Pool di buffer" per isolare le eccezioni a pool di buffer specifici (illustrati qui).

Valutazioni degli insight sullo stato di salute – grafici temporali Puoi generare "grafici temporali" di tutte le metriche valutate per esaminare le potenziali relazioni di alto livello tra le metriche in qualsiasi fase del processo analitico. In questo esempio, puoi valutare le possibili correlazioni dell'ora del giorno tra le due metriche con eccezioni (con i bordi arancione e rosso) e l'attività complessiva get-page di visualizzazione (nel primo grafico).

Ampia visibilità sul pool di buffer e sulle metriche I/O Poiché Db2 si basa sui dati necessari che risiedono in un buffer per evitare I/O sincroni con l'unità di lavoro ("I/O di lettura con sincronizzazione casuale"), un'ampia visibilità del pool di buffer e delle metriche di I/O è fondamentale per l'ottimizzazione delle prestazioni di Db2.