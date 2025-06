Mentre il mondo si muove verso un futuro basato sulle energie rinnovabili, le aziende meglio posizionate per prosperare sono quelle che riescono ad adattarsi in modo efficace a nuove risorse e tecnologie, come micro-reti, pannelli solari sui tetti e contatori intelligenti che forniscono informazioni in tempo reale sui consumi di elettricità, gas e acqua. Tutto ciò richiede una connettività avanzata e un'integrazione intelligente per bilanciare domanda e offerta, ridurre al minimo gli sprechi e fornire ai clienti le tariffe più competitive in termini di costi.