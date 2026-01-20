Connetti i sistemi di vendita per sincronizzare i dati, automatizzare i preventivi e le approvazioni e fornire ai team insight in tempo reale lungo tutto il ciclo di vendita
I team di vendita si affidano a CRM, strumenti di preventivazione, sistemi contrattuali, portali dei partner e piattaforme di order management, tuttavia questi sistemi raramente rimangono sincronizzati. Gli addetti alle vendite perdono tempo nel passaggio da uno strumento all'altro. Le previsioni diventano inaffidabile. Le operazioni faticano a mantenere l'accuratezza dei dati durante tutto il ciclo di vendita. I passaggi manuali ritardano le proposte, le approvazioni e l'evasione degli ordini.
IBM® webMethods Hybrid Integration collega l'intero ecosistema di vendita, supportando flussi di dati in tempo reale tra sistemi CRM, CPQ, ERP e sistemi dei clienti. Grazie alla governance e alla API Security integrate, IBM webMethods Hybrid Integration garantisce la qualità dei dati e la preparazione agli audit durante l'intero processo di vendita.
Automatizza la creazione di proposte, le approvazioni e la sincronizzazione degli ordini tra CRM, CPQ ed ERP per accorciare i cicli di vendita.
Trasmetti dati unificati e in tempo reale tra gli strumenti di vendita per insight affidabili sulla pipeline e per la pianificazione delle vendite.
Elimina gli aggiornamenti manuali e l'utilizzo di più strumenti attraverso workflow connessi che mantengono i sistemi allineati automaticamente.
Assicura dati puliti e uniformi sui clienti e sui prodotti in tutti i punti di contatto, dal preventivo all'evasione.
Guarda come i nostri clienti stanno integrando sistemi aziendali come Salesforce per creare un'organizzazione connessa.
Scopri come l'integrazione orientata al cliente e basata su API aiuta Carnival Cruise Line a trasformare gli acquisti e le prenotazioni in esperienze di vendita ottimali.
Scopri come IBM webMethods Hybrid Integration aiuta SalesOps a semplificare la vendita, migliorare la precisione e aumentare l'efficienza delle vendite. Inizia la prova gratuita o programma una demo live oggi.