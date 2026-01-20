I team di vendita si affidano a CRM, strumenti di preventivazione, sistemi contrattuali, portali dei partner e piattaforme di order management, tuttavia questi sistemi raramente rimangono sincronizzati. Gli addetti alle vendite perdono tempo nel passaggio da uno strumento all'altro. Le previsioni diventano inaffidabile. Le operazioni faticano a mantenere l'accuratezza dei dati durante tutto il ciclo di vendita. I passaggi manuali ritardano le proposte, le approvazioni e l'evasione degli ordini.

IBM® webMethods Hybrid Integration collega l'intero ecosistema di vendita, supportando flussi di dati in tempo reale tra sistemi CRM, CPQ, ERP e sistemi dei clienti. Grazie alla governance e alla API Security integrate, IBM webMethods Hybrid Integration garantisce la qualità dei dati e la preparazione agli audit durante l'intero processo di vendita.