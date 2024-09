Le organizzazioni aziendali utilizzano una gamma di strumenti spesso non connessi fra loro e privi di automazione che causano inefficienze.Utilizzando qualsiasi OpenAPI, puoi creare e pubblicare automazioni come capacità in watsonx Orchestrate.



Da lì, i team della tua organizzazione possono utilizzare l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per accedere a ed eseguire automazioni su larga scala in un’interfaccia utente senza codice semplice e coerente.Ciò riduce la curva di apprendimento per gli utenti non tecnici e aiuta a semplificare l’adozione.



Puoi combinare sistemi interni, strumenti di terze parti e capacità precostituite per realizzare casi d’uso infiniti nella tua impresa.