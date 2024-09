Il tempo faticosamente impiegato dal personale a trovare informazioni in un labirinto di fonti relative alle risorse umane è tempo sprecato. Responsabili e dipendenti devono accedere a tutta una serie di applicazioni di Risorse umane utilizzando vari canali, con conseguente frustrazione e una notevole perdita di tempo, che si ripercuote sui professionisti delle Risorse umane, costretti a impiegare tempo prezioso per rispondere a semplici domande.

Per migliorare l'esperienza dei dipendenti e promuovere l'efficienza, IBM watsonx Assistant utilizza il Natural Language Understanding (NLU) migliore della categoria per facilitare l'accesso alle HR policy e automatizzare le attività richieste di frequente. L'AI conversazionale di IBM watsonx Assistant può essere configurata rapidamente per ottenere informazioni sull'azienda e integrarsi con le soluzioni tecnologiche in uso. Questa esperienza unificata di supporto alle Risorse umane riduce la frustrazione dei dipendenti, migliora il coinvolgimento dei dipendenti e diminuisce il carico operativo dei professionisti delle Risorse umane, in modo che si concentrino sull'aspetto umano del loro lavoro.