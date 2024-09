watsonx.ai è già disponibile come software. I prezzi di watsonx.ai si basano sul numero di core del processore virtuale (VPC). Le funzionalità del software includono il livello Essentials SaaS.

watsonx.data è già disponibile come software. I prezzi del software watsonx.data si basano sul numero di core del processore virtuale (VPC). Le funzionalità del software includono il livello Standard SaaS e i pacchetti IBM Analytics Engine Powered by Apache Spark, IBM Storage Fusion, IBM Storage Ceph, il software della piattaforma IBM Cloud Pak for Data, Red Hat OpenShift e altro ancora.

La disponibilità generale del software watsonx.governance è prevista per il primo trimestre del 2024. I prezzi del software watsonx.governance si basano sul numero di core del processore virtuale (VPC). Le funzionalità del software includono il livello Essentials SaaS.