Il deep learning è un sottocampo del machine learning ed è noto per alimentare applicazioni e servizi AI che eseguono attività analitiche e fisiche senza intervento umano. Esempi di casi d'uso per il deep learning includono chatbot, tecnologie di riconoscimento delle immagini mediche e rilevamento delle frodi. Tuttavia, come per il machine learning, progettare ed eseguire un algoritmo di deep learning richiede una quantità enorme di sforzo umano e di potenza di calcolo.

Il team di IBM Research ha esplorato uno dei processi più complessi e dispendiosi in termini di tempo del deep learning: la creazione di architetture neurali attraverso una tecnica chiamata ricerca dell'architettura neurale (NAS). Il team ha esaminato i metodi NAS sviluppati e ha presentato i vantaggi di ciascuno con l'obiettivo di aiutare i professionisti nella scelta del metodo appropriato. Automatizzare l'approccio per trovare l'architettura più performante per un modello di machine learning può portare a una maggiore democratizzazione dell'AI, ma il problema è complesso e difficile da risolvere.

Con il servizio Deep Learning all'interno di IBM Watson Studio, è ancora possibile iniziare rapidamente con il deep learning. Il servizio ti aiuta a progettare reti neurali complesse per poi sperimentare su vasta scala e implementare un modello di machine learning ottimizzato. Progettato per semplificare il processo di addestramento dei modelli, il servizio fornisce anche un cluster di calcolo GPU on-demand per affrontare i requisiti dei potenza di calcolo. È anche possibile integrare popolari framework ML open source, come TensorFlow, Caffe, Torch e Chainer per addestrare i modelli su più GPU e accelerare i risultati. In IBM Watson Studio, è possibile combinare AutoML, IBM AutoAI e il servizio Deep Learning per accelerare la sperimentazione, analizzare dati strutturati e non strutturati e implementare modelli migliori più velocemente.