La tua forza lavoro ha bisogno di un accesso rapido, affidabile e sicuro a tutte le applicazioni e a tutti i sistemi. La soluzione IAM di IBM Verify Workforce offre integrazione perfetta, scalabilità e conformità a tutte le normative, proteggendo al contempo le tue identità. Puoi garantire ai tuoi dipendenti un'esperienza di lavoro senza attriti per aumentare sicurezza, soddisfazione e produttività.

Nell'attuale panorama digitale in rapida evoluzione, la sicurezza delle identità è più importante che mai. Il Threat Intelligence Index Report 2024 ha rivelato un aumento del 71% degli attacchi che utilizzano identità valide, il che rende l'identità il principale vettore di attacco.

La nostra soluzione aiuta a prevenire:

- attacchi basati sulle identità con soluzioni end-to-end

- gestione del livello di sicurezza in tempo reale

- rilevamento e risposta alle minacce attraverso l'AI

- biometria e autenticazione comportamentale in contesto.



IBM Verify Workforce protegge le informazioni sensibili e consente di gestire facilmente gli accessi degli utenti su larga scala.