Integrazione webhook

Con l'integrazione di API Webhook, gli utenti possono stabilire flussi di lavoro in quasi tutti gli endpoint per API HTTP che supportano un metodo POST. Ciò consente di accedere a una maggiore collaborazione sulle decisioni che IBM Turbonomic sta prendendo per ridurre gli sprechi e ottimizzare le prestazioni. Ad esempio, una decisione di Turbonomic di ridimensionare un carico di lavoro per soddisfare la crescente domanda di risorse applicative può essere inviata a un canale direzionale di squadre operative di Microsoft Teams o di Slack o ai proprietari di applicazioni, ai dettagli dell'azione nell'interfaccia utente Turbonomic per un'ispezione più approfondita e per intraprendere l'azione sul momento. In alternativa, per le modifiche standard che richiedono sequenze applicative complesse, l'utente può sfruttare le integrazioni delle API Webhook per attivare runbook operativi come RedHat Ansible Playbooks per eseguire automaticamente il ridimensionamento del carico di lavoro ed eseguire tutte le attività delle applicazioni associate necessarie per sfruttare le risorse aggiuntive.