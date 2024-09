ServiceNow consente di gestire i flussi di lavoro di gestione delle modifiche e di configurazione. La piattaforma IBM® Turbonomic è progettata per garantire che le applicazioni ottengano le risorse necessarie per funzionare in tutti gli ambienti. Il software IBM Turbonomic aiuta a mantenere le prestazioni delle applicazioni consentendo alle organizzazioni di lavorare alla velocità di DevOps. Questo si ottiene registrando, approvando e monitorando le decisioni e le azioni del software.

Per registrare le azioni del software IBM Turbonomic nella propria istanza ServiceNow, è possibile configurare le politiche del software Turbonomic e inoltrare le azioni per l'approvazione nei workflow di ServiceNow. La piattaforma IBM Turbonomic supporta ServiceNow Paris, Madrid, New York e Orlando. L'implementazione dell'integrazione ServiceNow può essere eseguita direttamente dal ServiceNow Store qui (link esterno a ibm.com) e la documentazione della piattaforma IBM Turbonomic è disponibile qui.