Utilizza sistemi di controllo delle versioni come GitHub per scoprire i repository che contengono il codice Terraform (HCL). Quando GitHub viene aggiunto come target, IBM® Turbonomic scopre i repository presenti nell'organizzazione e li mostra sotto il tipo di entità Repository nella supply chain.

Aggiungi un target di controllo versione e aggiungi le credenziali per leggere lo stato di Terraform per portare il contesto del codice nelle entità e nei dettagli delle azioni all'interno di Turbonomic, dove queste entità sono gestite come codice da Terraform. Ciò consente un'elaborazione più rapida e informata delle azioni di ottimizzazione, sia manualmente che in modo automatizzato.