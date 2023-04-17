Integrazione con GitHub

Integra GitHub con Turbonomic per scoprire il codice Terraform, consentendo azioni di ottimizzazione con riconoscimento del codice e una maggiore automazione

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Un diagramma di forme diverse collegate da frecce

Come funziona

Utilizza sistemi di controllo delle versioni come GitHub per scoprire i repository che contengono il codice Terraform (HCL). Quando GitHub viene aggiunto come target, IBM® Turbonomic scopre i repository presenti nell'organizzazione e li mostra sotto il tipo di entità Repository nella supply chain.

Aggiungi un target di controllo versione e aggiungi le credenziali per leggere lo stato di Terraform per portare il contesto del codice nelle entità e nei dettagli delle azioni all'interno di Turbonomic, dove queste entità sono gestite come codice da Terraform. Ciò consente un'elaborazione più rapida e informata delle azioni di ottimizzazione, sia manualmente che in modo automatizzato.

Dati rilevati

Entità

Repository 
Azioni

Concedi l'accesso allo statefile di Terraform
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