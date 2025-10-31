Soluzioni di storage NVIDIA

17x

Leader nel Gartner Magic Quadrant1

 13 milioni

IOPS con NVMe-oF ottimizzato per GPU NVIDIA

 330 GB/s

Throughput convalidato per NVIDIA DGX SuperPOD

 90X

Accelera le query S3 remote con watsonx

 Leggi il Redbook

AI-ready. Certificato da NVIDIA.

Convalidati per DGX BasePOD e SuperPOD, IBM e NVIDIA offrono un'infrastruttura affidabile che semplifica l'implementazione, accelera i risultati e alimenta i carichi di lavoro più impegnativi nell'ambito dell'AI, del calcolo scientifico e della simulazione.

Sblocca il pieno potenziale dei sistemi AI NVIDIA

Mantieni produttive le GPU eliminando i colli di bottiglia dei dati e velocizzando l'addestramento e l'inferenza su larga scala.
Implementazione rapida e semplice della soluzione AI

Accelera i progetti di AI con design convalidati da IBM e NVIDIA che riducono la complessità e velocizzano i tempi di realizzazione dei risultati.
Crescita perfettamente allineata all'aumento della domanda di AI

Passa dai progetti pilota ad AI factory aziendali senza riprogettare tutto e scalando le prestazioni e la capacità in base alle esigenze.
Ottimizza i costi rafforzando al contempo la resilienza

Bilancia l'efficienza con la protezione integrata tramite tiering automatico, memorizzazione nella cache e condivisione globale dei dati.
IBM Storage Fusion HCI System
IBM Fusion Accelera l'implementazione sicura dell'AI on-premise con IBM® Fusion HCI e watsonx. Utilizza lo storage content-aware per la vettorializzazione dei dati e l'integrazione RAG, fornendo rapidamente insight di gen AI dai dati non strutturati, semplificando le operazioni e riducendo i costi negli ambienti ibridi. Supporta la modernizzazione riducendo la complessità
Sala server di IBM Dallas con tecnici al lavoro
IBM Storage Scale Offri prestazioni e scalabilità estreme, aggiungendo al contempo intelligence content-aware per sbloccare insight da enormi volumi di dati non strutturati. Accelera le GPU NVIDIA per mantenere i workload di addestramento, inferenza e simulazione in esecuzione alla massima velocità su un'unica piattaforma globale. Sblocca insight dai dati, ovunque si trovino
Primo piano dell'IBM Storage Scale System 6000
IBM Storage Scale System Supporta la distribuzione rapida di AI, HPC e analytics combinando il software IBM Storage Scale con la tecnologia flash NVMe. In quanto storage certificato NVIDIA, offre throughput e scalabilità ottimizzati per GPU per i workload ad alta intensità di dati, generando insight più rapidi e decisioni più intelligenti. Accelera l'AI e l'HPC con prestazioni certificate

Continental accelera gli insight sulla sicurezza dei veicoli

Sviluppare soluzioni di guida autonoma con data storage più rapido e flessibile e gestione semplificata per l’AI.

La collaborazione tra Continental, IBM Storage e NVIDIA sta dando vita a una promessa in termini di sicurezza.

Robert Thiel

Head of Artificial Intelligence Advanced Driver Assistance, Continental Automotive AG

Persona seduta al volante di un'auto a guida autonoma continental

Risorse

Scale System 6000 con NVIDIA DGX BasePOD
Scale System 6000 con NVIDIA DGX SuperPOD
NVIDIA Cloud Partner per server basati su HGX H100, H200 e B200
NVIDIA Cloud Partner per sistemi GB200 NVL72
NVIDIA Enterprise Partner per server basati su HGX H100, H200 e B200
Accelerare l'AI con IBM Storage Scale e NVIDIA
IBM Storage Scale System 6000 con guida all'implementazione di NVIDIA DGX SuperPOD
Fasi successive

Scopri come le soluzioni IBM Storage possono aiutarti a modernizzare i workload AI di nuova generazione senza scendere a compromessi. Pianifica un incontro con un rappresentante IBM Storage.
Note a piè di pagina

1Nominato nel Gartner Magic Quadrant for Primary Storage Platforms dal 2019 al 2024.
 Nominato nel Gartner Magic Quadrant for Solid-State Arrays dal 2014 al 2018.
Nominato nel Gartner Magic Quadrant for General Purpose Disk Arrays dal 2013 al 2018.