Accelera i risultati AI e l'accesso alla GPU di NVIDIA GPU con più dati e accesso globale accelerato
Leader nel Gartner Magic Quadrant1
IOPS con NVMe-oF ottimizzato per GPU NVIDIA
Throughput convalidato per NVIDIA DGX SuperPOD
Accelera le query S3 remote con watsonx
Convalidati per DGX BasePOD e SuperPOD, IBM e NVIDIA offrono un'infrastruttura affidabile che semplifica l'implementazione, accelera i risultati e alimenta i carichi di lavoro più impegnativi nell'ambito dell'AI, del calcolo scientifico e della simulazione.
Mantieni produttive le GPU eliminando i colli di bottiglia dei dati e velocizzando l'addestramento e l'inferenza su larga scala.
Accelera i progetti di AI con design convalidati da IBM e NVIDIA che riducono la complessità e velocizzano i tempi di realizzazione dei risultati.
Passa dai progetti pilota ad AI factory aziendali senza riprogettare tutto e scalando le prestazioni e la capacità in base alle esigenze.
Bilancia l'efficienza con la protezione integrata tramite tiering automatico, memorizzazione nella cache e condivisione globale dei dati.
Sviluppare soluzioni di guida autonoma con data storage più rapido e flessibile e gestione semplificata per l’AI.
“ La collaborazione tra Continental, IBM Storage e NVIDIA sta dando vita a una promessa in termini di sicurezza.”
Robert Thiel
Head of Artificial Intelligence Advanced Driver Assistance, Continental Automotive AG