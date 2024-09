Sfrutta le funzionalità di pulizia dei dati di IBM Storage Protect for Cloud Dynamics 365 per soddisfare i requisiti di conformità al GDPR per il "diritto all'oblio", utilizzando al contempo la funzione di conservazione a lungo termine e di ripristino selettivo per soddisfare le esigenze di conservazione dei dati e le esigenze di indagine legale.