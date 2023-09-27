Il software IBM® Spectrum Symphony offre una gestione efficace e di livello enterprise per l'esecuzione di applicazioni distribuite ad alta intensità di calcolo e di dati su una griglia scalabile e condivisa. Velocizza decine di applicazioni parallele per ottenere risultati più rapidi e ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse disponibili. Con IBM® Spectrum Symphony, è possibile migliorare le prestazioni IT, ridurre i costi e le spese per 'infrastruttura e soddisfare rapidamente le esigenze aziendali.