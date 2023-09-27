IBM Spectrum Symphony

Offri una gestione di livello enterprise per l'esecuzione di applicazioni distribuite ad alta intensità di dati e di calcolo su una griglia scalabile e condivisa

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Sfondo nero e blu

Panoramica

Il software IBM® Spectrum Symphony offre una gestione efficace e di livello enterprise per l'esecuzione di applicazioni distribuite ad alta intensità di calcolo e di dati su una griglia scalabile e condivisa. Velocizza decine di applicazioni parallele per ottenere risultati più rapidi e ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse disponibili. Con IBM® Spectrum Symphony, è possibile migliorare le prestazioni IT, ridurre i costi e le spese per 'infrastruttura e soddisfare rapidamente le esigenze aziendali.  
Ottieni risultati più velocemente

Grazie a velocità effettiva e prestazioni maggiori, le applicazioni di analytics ad alta intensità di calcolo e di dati, lavoreranno più rapidamente.
Ottimizza le risorse

Sfrutta al massimo le risorse controllando e ottimizzando l'enorme potenza di calcolo disponibile nei tuoi sistemi informatici.
Riduci i costi

Riduci i costi dell'infrastruttura, di sviluppo, di implementazione e di gestione delle applicazioni controllando i lavori su larga scala, le analytics di big data, le applicazioni parallele e le infrastrutture di calcolo tecnico.
Incrementa l'agilità

Rispondi istantaneamente alle richieste in tempo reale attraverso il consolidamento dei silo e la condivisione delle risorse, in modo che esse vengano sfruttate appieno per offrire prestazioni migliori.

Funzionalità

Sviluppatore che codifica su più schermi con diagrammi di rete blockchain
Schemi di pianificazione multipli

Uno schema di pianificazione condiviso con 10.000 livelli di priorità può essere utilizzato per più attività all'interno di una singola applicazione. È disponibile la pianificazione preventiva e basata sulle soglie delle risorse con gestione delle modifiche di runtime integrata. La pianificazione multidimensionale è supportata, con la possibilità di specificare la definizione di slot per ogni consumer, per un massimo di quattro metriche di risorse personalizzabili.
Analisi delle tendenze del cloud computing in un ufficio
Cloud ibrido dinamico

IBM® Spectrum Symphony supporta un cloud HPC ibrido, consentendo di inoltrare i workload a più cloud e di trasferire automaticamente i dati da o verso il cloud. Inoltre, le risorse utilizzate nel cloud possono essere scalate automaticamente in base alle esigenze di workload e alle politiche di pianificazione. IBM® Spectrum Symphony è disponibile per l'implementazione automatica completa su IBM® Cloud.
Una persona naviga in una biblioteca virtuale con libri digitali, evidenziando l'accessibilità e la convenienza delle informazioni online
Modello di condivisione delle risorse

Il modello di condivisione delle risorse di IBM Spectrum Symphony aiuta a ridurre le spese dell'infrastruttura e i costi di gestione. Inoltre, consente di distribuire più applicazioni eterogenee sulla stessa griglia condivisa. Allo stesso tempo, puoi preservare la proprietà del settore di attività, fornendo al contempo garanzie sul livello di servizio.
Implementazione integrata compatibile con Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition include un'implementazione compatibile con Apache Hadoop MapReduce ottimizzata per la bassa latenza, l'alta affidabilità e la condivisione delle risorse. Utilizzando questa funzionalità, è possibile eseguire applicazioni di Hadoop e non sulla stessa infrastruttura distribuita. L'architettura multi-tenant consente di implementare più motori MapReduce su un'unica infrastruttura condivisa.
Analista di dati che lavora su una dashboard di business analytics con grafici, KPI e metriche collegati al database per finanza tecnologica, operazioni, vendite, marketing
Supporta più cluster e aggiornamenti continui

Il supporto di cluster multipli consente a un insieme di risorse di estendersi su più cluster e di essere spostato tra di essi in base alle necessità. Una singola sessione può essere eseguita su più cluster, sia on-premise che nel cloud, e gestita in modo efficiente tramite un'unica interfaccia.
Grazie agli aggiornamenti continui, gli amministratori possono installare e configurare facilmente una versione più recente di IBM® Spectrum Symphony senza la necessità di effettuare la migrazione manuale da una versione precedente.
Responsabile tecnico ingegnere industriale che lavora e controlla la robotica con software di sistema di monitoraggio e icona di connessione di rete industriale su tablet
Tre edizioni di IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony è disponibile in tre edizioni, tutte dotate di architettura orientata ai servizi di elaborazione a bassa latenza e ad alte prestazioni, servizi agili e pianificazione delle attività. Le edizioni variano in termini di scalabilità, da uno o due host per la Developer Edition, fino a 5.000 host e 128.000 core per l'Advanced Edition: la scelta migliore per le applicazioni distribuite ad alta intensità di dati e di calcolo, come Hadoop MapReduce. L'edizione Standard offre prestazioni e scalabilità di livello enterprise.
Sviluppatore che codifica su più schermi con diagrammi di rete blockchain
Schemi di pianificazione multipli

Uno schema di pianificazione condiviso con 10.000 livelli di priorità può essere utilizzato per più attività all'interno di una singola applicazione. È disponibile la pianificazione preventiva e basata sulle soglie delle risorse con gestione delle modifiche di runtime integrata. La pianificazione multidimensionale è supportata, con la possibilità di specificare la definizione di slot per ogni consumer, per un massimo di quattro metriche di risorse personalizzabili.
Analisi delle tendenze del cloud computing in un ufficio
Cloud ibrido dinamico

IBM® Spectrum Symphony supporta un cloud HPC ibrido, consentendo di inoltrare i workload a più cloud e di trasferire automaticamente i dati da o verso il cloud. Inoltre, le risorse utilizzate nel cloud possono essere scalate automaticamente in base alle esigenze di workload e alle politiche di pianificazione. IBM® Spectrum Symphony è disponibile per l'implementazione automatica completa su IBM® Cloud.
Una persona naviga in una biblioteca virtuale con libri digitali, evidenziando l'accessibilità e la convenienza delle informazioni online
Modello di condivisione delle risorse

Il modello di condivisione delle risorse di IBM Spectrum Symphony aiuta a ridurre le spese dell'infrastruttura e i costi di gestione. Inoltre, consente di distribuire più applicazioni eterogenee sulla stessa griglia condivisa. Allo stesso tempo, puoi preservare la proprietà del settore di attività, fornendo al contempo garanzie sul livello di servizio.
Implementazione integrata compatibile con Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition include un'implementazione compatibile con Apache Hadoop MapReduce ottimizzata per la bassa latenza, l'alta affidabilità e la condivisione delle risorse. Utilizzando questa funzionalità, è possibile eseguire applicazioni di Hadoop e non sulla stessa infrastruttura distribuita. L'architettura multi-tenant consente di implementare più motori MapReduce su un'unica infrastruttura condivisa.
Analista di dati che lavora su una dashboard di business analytics con grafici, KPI e metriche collegati al database per finanza tecnologica, operazioni, vendite, marketing
Supporta più cluster e aggiornamenti continui

Il supporto di cluster multipli consente a un insieme di risorse di estendersi su più cluster e di essere spostato tra di essi in base alle necessità. Una singola sessione può essere eseguita su più cluster, sia on-premise che nel cloud, e gestita in modo efficiente tramite un'unica interfaccia.
Grazie agli aggiornamenti continui, gli amministratori possono installare e configurare facilmente una versione più recente di IBM® Spectrum Symphony senza la necessità di effettuare la migrazione manuale da una versione precedente.
Responsabile tecnico ingegnere industriale che lavora e controlla la robotica con software di sistema di monitoraggio e icona di connessione di rete industriale su tablet
Tre edizioni di IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony è disponibile in tre edizioni, tutte dotate di architettura orientata ai servizi di elaborazione a bassa latenza e ad alte prestazioni, servizi agili e pianificazione delle attività. Le edizioni variano in termini di scalabilità, da uno o due host per la Developer Edition, fino a 5.000 host e 128.000 core per l'Advanced Edition: la scelta migliore per le applicazioni distribuite ad alta intensità di dati e di calcolo, come Hadoop MapReduce. L'edizione Standard offre prestazioni e scalabilità di livello enterprise.

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