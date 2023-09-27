Offri una gestione di livello enterprise per l'esecuzione di applicazioni distribuite ad alta intensità di dati e di calcolo su una griglia scalabile e condivisa
Il software IBM® Spectrum Symphony offre una gestione efficace e di livello enterprise per l'esecuzione di applicazioni distribuite ad alta intensità di calcolo e di dati su una griglia scalabile e condivisa. Velocizza decine di applicazioni parallele per ottenere risultati più rapidi e ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse disponibili. Con IBM® Spectrum Symphony, è possibile migliorare le prestazioni IT, ridurre i costi e le spese per 'infrastruttura e soddisfare rapidamente le esigenze aziendali.
Grazie a velocità effettiva e prestazioni maggiori, le applicazioni di analytics ad alta intensità di calcolo e di dati, lavoreranno più rapidamente.
Sfrutta al massimo le risorse controllando e ottimizzando l'enorme potenza di calcolo disponibile nei tuoi sistemi informatici.
Riduci i costi dell'infrastruttura, di sviluppo, di implementazione e di gestione delle applicazioni controllando i lavori su larga scala, le analytics di big data, le applicazioni parallele e le infrastrutture di calcolo tecnico.
Rispondi istantaneamente alle richieste in tempo reale attraverso il consolidamento dei silo e la condivisione delle risorse, in modo che esse vengano sfruttate appieno per offrire prestazioni migliori.
Analizza, accedi e proteggi i dati con una piattaforma integrata.
Ottieni la gestione completa del workload per ambienti HPC esigenti.
Prevedi i risultati più velocemente su una piattaforma che utilizza un'architettura Data Fabric.