IBM Storage Networking SAN96C-6 è uno switch fabric a 96 porte, 32 Gbps appartenente alla gamma IBM di switch per Storage Area Network (SAN).

Il Fibre Channel Switch IBM Storage Networking SAN96C-6 fornisce connettività fibre channel ad alta velocità per all-flash array e supporta ambienti multicloud. Offre funzionalità all'avanguardia di analytics e telemetria integrate in una piattaforma Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) di nuova generazione. Questo switch consente di passare senza problemi a carichi di lavoro FC-NVMe, quando disponibili, senza alcun aggiornamento hardware della SAN. È un prezioso alleato per le piccole, medie e grandi imprese che implementano rapidamente applicazioni su scala cloud usando server virtualizzati ad alta densità, in quanto fornisce loro una maggiore larghezza di banda, scalabilità e consolidamento.