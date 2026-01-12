Lo switch IBM SAN56B-8 è uno switch 1U Fibre Channel e FICON ad alte prestazioni, progettato per i moderni data center e offre 56 porte SFP+ 128G e bassa latenza.



Lo switch offre una larghezza di banda e una velocità effettiva eccezionali, il che lo rende ideale per workload mission-critical. Offre inoltre opzioni di implementazione flessibili, tra cui la modalità switch full-fabric e la modalità IBM® Access Gateway, oltre a caratteristiche come l'Adaptive Traffic Optimizer e la SAN Fabric Intelligence per prestazioni e gestione ottimizzate.