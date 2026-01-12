Uno switch Gen 8 Fibre Channel di fascia media ad alte prestazioni per i moderni data center
Lo switch IBM SAN56B-8 è uno switch 1U Fibre Channel e FICON ad alte prestazioni, progettato per i moderni data center e offre 56 porte SFP+ 128G e bassa latenza.
Lo switch offre una larghezza di banda e una velocità effettiva eccezionali, il che lo rende ideale per workload mission-critical. Offre inoltre opzioni di implementazione flessibili, tra cui la modalità switch full-fabric e la modalità IBM® Access Gateway, oltre a caratteristiche come l'Adaptive Traffic Optimizer e la SAN Fabric Intelligence per prestazioni e gestione ottimizzate.
Una storage network deve essere potente e protetta. Con IBM b-type Gen8, proteggi le tue applicazioni e i tuoi dati dalle minacce informatiche.
Lo switch offre 56 porte SFP+ 128G e una latenza estremamente bassa, il che lo rendono ideale per workload mission-critical e applicazione impegnative.
L'architettura pay-as-you-grow consente alle organizzazioni di scalare da 24 a 56 porte in incrementi di 8 porte, riducendo così i costi iniziali e l'overprovisioning.
Lo switch offre una sicurezza avanzata contro le minacce informatiche, inclusa la sicurezza quantistica e caratteristiche quali la crittografia AES-GCM-256 sugli ISL FC.
Dotato di autonomia basata su AI, inclusa la SAN Fabric Intelligence, automatizza l'infrastruttura delle applicazioni offrendo monitoraggio e ottimizzazione in tempo reale.
Scegli il livello e la durata del supporto più adatti in base alle esigenze aziendali.
IBM Storage Expert Care è un approccio modulare che ti consente di scegliere la durata, i tempi di risposta del servizio e le opzioni più importanti per supportare i tuoi sistemi di storage IBM. L'assistenza di esperti può presentare un massimo di tre livelli tra cui scegliere, a seconda del sistema: Base, Advanced e Premium. Questo ti consente di selezionare il livello di supporto più adatto alle esigenze della tua azienda. La suite IBM Storage Expert Care è supportata da un team globale di esperti dedicato per aiutarti a mantenere un ambiente IT ad alte prestazioni, sicuro e resiliente. Con IBM avrai a disposizione un partner affidabile, impegnato a garantire l'eccellenza del servizio e il successo a lungo termine dell'infrastruttura.
Le aziende hanno bisogno di una soluzione di storage flessibile che si adegui alle loro esigenze, sia che i dati siano memorizzati on-premise, su cloud o entrambi. Grazie a un software ricco di funzioni, alla gestione predittiva dello storage con tecnologia AI e al supporto proattivo, IBM FlashSystem 5000 contribuisce a rendere accessibili le moderne tecnologie, come l'intelligenza artificiale, alle aziende di tutte le dimensioni. Abbina la tua rete SAN IBM di tipo b con il potente storage FlashSystem.
