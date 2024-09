L'IBM Storage Networking SAN64B-7 Switch crea un'infrastruttura Fibre Channel con latenza ridotta e maggiore larghezza di banda, per massimizzare le performance dei carichi di lavoro NVMe, FICON e SCSI. Inoltre, questa infrastruttura Gen7 getta le basi per una SAN autonoma unendo analytics di alto livello e funzionalità di automazione avanzate per massimizzare le prestazioni e garantire l'affidabilità. Ciò consente alle organizzazioni di realizzare una SAN capace di apprendere, ottimizzarsi e ripararsi autonomamente.

SAN64B-7 Switch supporta una larghezza di banda delle porte fino a 64 Gb/s, con una densità di porte che non ha eguali nel settore. Ciò costituisce la base per una crescita rapida dei dati, carichi di lavoro impegnativi e consolidamento dei data center. Con una latenza inferiore del 50% rispetto alle generazioni precedenti, SAN64B-7 spinge al massimo le performance dello storage NVMe di nuova generazione.