IBM® Storage Networking SAN128B è uno switch ad alta velocità di nuova generazione, progettato per integrarsi in modo flessibile in reti di storage di grandi dimensioni. Il SAN128B-6 è compatibile con lo standard NVMe e consente di impiegare in modo efficiente le attuali tecnologie di flash storage. Presenta funzionalità avanzate di sicurezza, automazione e orchestrazione in grado di semplificare le operazioni, dall'avvio di istanze per le macchine virtuali al bilanciamento dei workload, fino al monitoraggio del traffico. SAN128B-6 offre un set espandibile di porte b-type Gen 6 Fibre Channel che consente scalabilità estrema e funzioni di controllo avanzate per semplificare i compiti di gestione.