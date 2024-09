Lo switch IBM SAN48C-7 a 64 Gbps e 48 porte di nuova generazione offre connettività Fibre Channel ad alta velocità per array all flash e host ad alte prestazioni. Questo switch offre funzionalità all'avanguardia di analytics e telemetria integrate nel chipset Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) di nuova generazione. Questo switch consente una transizione fluida ai workload Fibre Channel Non-Volatile Memory Express (NVMe/FC), quando disponibile, senza alcun upgrade hardware nella SAN. Consente alle piccole, medie e grandi imprese di implementare rapidamente applicazioni su scala cloud utilizzando server virtualizzati estremamente densi, offrendo vantaggi come la maggiore larghezza di banda, la scalabilità e il consolidamento.