IBM Storage Networking SAN24B-7

IBM® SAN24B-7 offre velocità, sicurezza, caratteristiche e affidabilità Fibre Channel (FC) di livello enterprise a un prezzo inferiore. Ogni porta switch supporta prestazioni FC fino a 64G, caratteristiche autonome automatizzate e viene fornita con tutte le licenze software incluse, insieme alla garanzia IBM Expert Care. Questo switch SAN entry-level è progettato per data center basati sui dati, in cui il tempo di attività, la scalabilità e la cyber resilience sono fondamentali. È perfetto per gli ambienti IT in crescita che utilizzano lo storage IBM FlashSystem®.