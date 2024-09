Le origini di flusso esterne, come i router che inviano protocolli di monitoraggio della rete comuni, inclusi dati NetFlow, IPFIX, sFlow, J-Flow e Packeteer, forniscono un livello di visibilità diverso rispetto alle origini di flusso interne. Ad esempio, i record NetFlow possono fornire sia l'interfaccia del router attraversata dai pacchetti, sia i numeri di record ASN della rete di origine. Quando si utilizza IPFIX, i campi aggiuntivi che non vengono analizzati in campi normalizzati possono essere inseriti nel payload come coppie nome-valore, e possono quindi essere utilizzati come proprietà personalizzate.