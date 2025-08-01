Le organizzazioni spesso faticano a raggiungere gli obiettivi a causa di sistemi frammentati e dati isolati. Gli strumenti eterogenei per le attività relative al capitale, alle risorse e all'ambiente rendono difficile ottenere una visione strategica dell'intera organizzazione. Questa sfida porta a inefficienze, opportunità mancate e rischi di conformità.

Maximo Application Suite affronta queste sfide centralizzando i dati degli asset e integrando workflow intelligenti tra i reparti. Con analytics avanzata e insight basati su AI, Maximo consente ai team di allineare gli investimenti di capitale, ottimizzare l'uso delle risorse e raggiungere gli obiettivi ambientali, il tutto all'interno di un'unica piattaforma unificata.