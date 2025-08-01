Allineare la pianificazione di capitale e risorse tenendo conto dei rischi ambientali, sociali, di governance (ESG) e climatici.
Le organizzazioni spesso faticano a raggiungere gli obiettivi a causa di sistemi frammentati e dati isolati. Gli strumenti eterogenei per le attività relative al capitale, alle risorse e all'ambiente rendono difficile ottenere una visione strategica dell'intera organizzazione. Questa sfida porta a inefficienze, opportunità mancate e rischi di conformità.
Maximo Application Suite affronta queste sfide centralizzando i dati degli asset e integrando workflow intelligenti tra i reparti. Con analytics avanzata e insight basati su AI, Maximo consente ai team di allineare gli investimenti di capitale, ottimizzare l'uso delle risorse e raggiungere gli obiettivi ambientali, il tutto all'interno di un'unica piattaforma unificata.
Promuovi valore durante l'intero ciclo di vita degli asset bilanciando rischi e costi, con una pianificazione automatizzata degli scenari e decisioni di investimento basate sui dati. Pianifica accuratamente i principali interventi sugli asset in linea con gli orizzonti temporali, il budget organizzativo e gli obiettivi.
Ottieni visibilità sul costo totale della manutenzione, inclusi ordini di lavoro, manodopera, servizi, materiali e strumenti.
Prendi decisioni più intelligenti sulla pianificazione del capitale e ottimizza l'uso delle risorse con insight sulle condizioni degli asset in tempo reale e strumenti di valutazione.
Evita ritardi e assicura decisioni di procurement ottimali con analisi avanzate dei rischi, gestione dei fornitori e workflow automatizzati.
Integra la modellazione finanziaria con l'analytics climatica. Quantifica il rischio derivante dai pericoli fisici climatici, come inondazioni e uragani, e dal rischio di transizione per evitare asset non recuperabili e con prezzi errati.
Inizia con una presentazione del prodotto o prenota una consulenza con un esperto IBM per scoprire come la tua organizzazione può trarre vantaggio da Maximo Application Suite