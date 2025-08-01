Pianificazione strategica degli asset e delle strutture di Maximo

Allineare la pianificazione di capitale e risorse tenendo conto dei rischi ambientali, sociali, di governance (ESG) e climatici.

Prenota una demo live Esplora la presentazione del prodotto

Presentazione di IBM Maximo Asset Investment Planning

Semplifica le strategie di investimento, migliora la pianificazione degli scenari e allinea la manutenzione agli obiettivi finanziari.

Scopri di più

Pianifica in modo olistico

Le organizzazioni spesso faticano a raggiungere gli obiettivi a causa di sistemi frammentati e dati isolati. Gli strumenti eterogenei per le attività relative al capitale, alle risorse e all'ambiente rendono difficile ottenere una visione strategica dell'intera organizzazione. Questa sfida porta a inefficienze, opportunità mancate e rischi di conformità.

Maximo Application Suite affronta queste sfide centralizzando i dati degli asset e integrando workflow intelligenti tra i reparti. Con analytics avanzata e insight basati su AI, Maximo consente ai team di allineare gli investimenti di capitale, ottimizzare l'uso delle risorse e raggiungere gli obiettivi ambientali, il tutto all'interno di un'unica piattaforma unificata.

Cosa puoi fare

Pianificazione degli investimenti di asset Costo totale di manutenzione Gestione dei progetti di investimento Pianificazione di progetti e portfolio ESG e rischio climatico

Case study

Persona in treno che guarda il paesaggio fuori dal finestrino
A ciò si aggiungevano gli oltre 20 diversi sistemi in uso per gestire il ciclo di vita del portfolio di asset in tutta l'università, e anche le semplici richieste di dati, come quelle relative alla manutenzione differita, possono diventare difficili da gestire. Leggi il case study
Prossimi passi

Inizia con una presentazione del prodotto o prenota una consulenza con un esperto IBM per scoprire come la tua organizzazione può trarre vantaggio da Maximo Application Suite 

 Guarda la presentazione del prodotto