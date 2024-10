IBM Envizi Climate Risk Insights valuta il rischio fisico per gli asset fissi sulla base di dieci diversi rischi climatici e ne esprime il potenziale impatto sul business in metriche finanziarie e operative. Gli insight possono essere sottoposti a stress test rispetto ai modelli di scenario del cambiamento climatico e interrogati sia a livello di portfolio che di asset per includerli nel business planning e nei processi di rendicontazione e divulgazione ambientali, sociali e di governance (ESG).